به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، فرزاد رشیدی، مشاور معاون صنایع‌دستی کشور و مسئول پیگیری دستورالعمل اجرایی تشکل‌های حرفه‌ای، ۲۹ مهرماه در جریان سفر به ارومیه و دیدار با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به ضرورت تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه اقتصاد هنر اظهار کرد: تمرکز بر تشکیل انجمن‌های حرفه‌ای و واگذاری امور به خودهنرمندان، اصلی‌ترین راهکار برای حذف واسطه‌ها، نظارت دقیق بر بازار و پیگیری مطالبات صنفی فعالان این حوزه است و استان‌هایی که در این مسیر پیشگام شوند، نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌سازی‌های ملی خواهند داشت.

در این دیدار، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی نیز ضمن استقبال از رویکرد وزارتخانه در خصوص تقویت تشکل‌های مردمی بیان کرد: با توجه به گستردگی و تنوع رشته‌های صنایع‌دستی در مناطق مختلف استان، حضور تشکل‌های منسجم و حرفه‌ای می‌تواند بازوی کمکی بسیار قوی برای دستگاه دولتی باشد تا با هم‌افزایی بیشتر، زمینه برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، آموزش‌های نوین بازاربنیان و حل ریشه‌ای مشکلات بیمه‌ای و تأمین مواد اولیه هنرمندان به شکل مطلوب‌تری محقق شود.

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