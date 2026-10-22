بهنام رحیم‌زاده، معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه صنایع‌دستی در تجارت کشور بیان کرد: صنایع‌دستی ایران ظرفیت حضور در بازارهای بین‌المللی را دارد، اما این ظرفیت هنوز در نگاه بخشی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی به جایگاه واقعی خود نرسیده است. توسعه صادرات این محصولات به شناخت بهتر بازارهای هدف، معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان و شکل‌گیری ارتباط مؤثر میان فعالان صنایع‌دستی و شبکه تجارت کشور نیاز دارد.

معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: رویکرد ما این است که با افزایش تعاملات با اتاق بازرگانی تبریز، ظرفیت‌های موجود برای توسعه صادرات صنایع‌دستی شناسایی و مسیر همکاری میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و دستگاه‌های مسئول تقویت شود. این همکاری باید بر پایه برنامه‌ریزی مشخص و شناخت نیازهای بازار شکل بگیرد تا صنایع‌دستی در کنار دیگر محصولات صادراتی کشور، جایگاه روشن‌تری در برنامه‌های تجاری پیدا کند.

او با اشاره به موقعیت مرزی آذربایجان‌شرقی و ظرفیت‌های تجاری تبریز افزود: نگاه ما به تبدیل استان به هاب صادرات صنایع‌دستی کشور محدود به تولیدات آذربایجان‌شرقی نیست. هدف، استفاده از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی، گمرکات و ارتباطات منطقه‌ای استان برای تسهیل صادرات صنایع‌دستی تولیدشده در سراسر کشور است. تحقق این رویکرد به هماهنگی میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، اتاق بازرگانی، گمرکات و کنسولگری‌ها نیاز دارد تا موانع صادراتی بهتر شناسایی و مسیر دسترسی به بازارهای خارجی هموارتر شود.

رحیم‌زاده بازار کشورهای همسایه و منطقه اوراسیا را از محورهای مورد توجه در توسعه صادرات دانست و گفت: حضور هدفمند در نمایشگاه‌های بین‌المللی، به‌ویژه در منطقه اوراسیا، و تقویت ارتباطات تجاری با کشورهای همجوار می‌تواند به معرفی محصولات صنایع‌دستی ایران و شناسایی فرصت‌های تازه فروش کمک کند. این حضور زمانی اثربخش خواهد بود که با شناخت بازارهای هدف و برنامه‌ریزی برای استمرار ارتباطات تجاری همراه باشد.

رحیم‌زاده، معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت افزایش سهم صنایع‌دستی در صادرات کشور خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف، باید ظرفیت‌های این حوزه به شکل مؤثرتری به صادرکنندگان معرفی شود و زمینه تعامل مستمر میان هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم شود. همکاری با اتاق بازرگانی و توجه به الزامات صادراتی می‌تواند در شناسایی موانع و تدوین راهکارهای عملی برای توسعه بازار صنایع‌دستی نقش مؤثری داشته باشد.

رحیم‌زاده، معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: توسعه بازار صنایع‌دستی، هم در داخل کشور و هم در بازارهای خارجی، به رویکردی هماهنگ میان تولید، معرفی محصول و تجارت نیاز دارد. در این مسیر، استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی و تقویت ارتباط با شبکه‌های صادراتی می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر صنایع‌دستی ایران در بازارهای بین‌المللی را فراهم کند.

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