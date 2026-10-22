۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۱

معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با میراث آریا:

تبدیل آذربایجان‌شرقی به هاب صادرات صنایع‌دستی کشور، رویکردی برای توسعه تجارت این حوزه است/ بازارهای اوراسیا و کشورهای همسایه در کانون برنامه‌ریزی صادراتی قرار دارند

تبدیل آذربایجان‌شرقی به هاب صادرات صنایع‌دستی کشور، رویکردی برای توسعه تجارت این حوزه است/ بازارهای اوراسیا و کشورهای همسایه در کانون برنامه‌ریزی صادراتی قرار دارند

معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با تشریح رویکرد این معاونت برای توسعه بازارهای داخلی و خارجی صنایع‌دستی اعلام کرد: استفاده از ظرفیت‌های تجاری و مرزی استان برای گسترش صادرات صنایع‌دستی ایران، تقویت ارتباط با اتاق بازرگانی تبریز و تسهیل فرایندهای صادراتی از مسیر گمرکات استان، از محورهای این رویکرد است.

بهنام رحیم‌زاده، معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه صنایع‌دستی در تجارت کشور بیان کرد: صنایع‌دستی ایران ظرفیت حضور در بازارهای بین‌المللی را دارد، اما این ظرفیت هنوز در نگاه بخشی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی به جایگاه واقعی خود نرسیده است. توسعه صادرات این محصولات به شناخت بهتر بازارهای هدف، معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان و شکل‌گیری ارتباط مؤثر میان فعالان صنایع‌دستی و شبکه تجارت کشور نیاز دارد.

معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: رویکرد ما این است که با افزایش تعاملات با اتاق بازرگانی تبریز، ظرفیت‌های موجود برای توسعه صادرات صنایع‌دستی شناسایی و مسیر همکاری میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و دستگاه‌های مسئول تقویت شود. این همکاری باید بر پایه برنامه‌ریزی مشخص و شناخت نیازهای بازار شکل بگیرد تا صنایع‌دستی در کنار دیگر محصولات صادراتی کشور، جایگاه روشن‌تری در برنامه‌های تجاری پیدا کند.

او با اشاره به موقعیت مرزی آذربایجان‌شرقی و ظرفیت‌های تجاری تبریز افزود: نگاه ما به تبدیل استان به هاب صادرات صنایع‌دستی کشور محدود به تولیدات آذربایجان‌شرقی نیست. هدف، استفاده از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی، گمرکات و ارتباطات منطقه‌ای استان برای تسهیل صادرات صنایع‌دستی تولیدشده در سراسر کشور است. تحقق این رویکرد به هماهنگی میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، اتاق بازرگانی، گمرکات و کنسولگری‌ها نیاز دارد تا موانع صادراتی بهتر شناسایی و مسیر دسترسی به بازارهای خارجی هموارتر شود.

رحیم‌زاده بازار کشورهای همسایه و منطقه اوراسیا را از محورهای مورد توجه در توسعه صادرات دانست و گفت: حضور هدفمند در نمایشگاه‌های بین‌المللی، به‌ویژه در منطقه اوراسیا، و تقویت ارتباطات تجاری با کشورهای همجوار می‌تواند به معرفی محصولات صنایع‌دستی ایران و شناسایی فرصت‌های تازه فروش کمک کند. این حضور زمانی اثربخش خواهد بود که با شناخت بازارهای هدف و برنامه‌ریزی برای استمرار ارتباطات تجاری همراه باشد.

رحیم‌زاده، معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت افزایش سهم صنایع‌دستی در صادرات کشور خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف، باید ظرفیت‌های این حوزه به شکل مؤثرتری به صادرکنندگان معرفی شود و زمینه تعامل مستمر میان هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم شود. همکاری با اتاق بازرگانی و توجه به الزامات صادراتی می‌تواند در شناسایی موانع و تدوین راهکارهای عملی برای توسعه بازار صنایع‌دستی نقش مؤثری داشته باشد.

 رحیم‌زاده، معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: توسعه بازار صنایع‌دستی، هم در داخل کشور و هم در بازارهای خارجی، به رویکردی هماهنگ میان تولید، معرفی محصول و تجارت نیاز دارد. در این مسیر، استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی و تقویت ارتباط با شبکه‌های صادراتی می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر صنایع‌دستی ایران در بازارهای بین‌المللی را فراهم کند.

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کد خبر 1405073003164
مجید فرامرزی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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