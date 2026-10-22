به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد حمزه‌زاده امروز پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به آغاز عملیات مرمت اسکله چوبی قاجاری بندر شرفخانه پس از سفر وزیر میراث‌فرهنگی در شهریورماه بیان کرد: با دستور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بازدید ماه گذشته از اسکله تاریخی بندشرفخانه، مرمت این سازه تاریخی با تمرکز بر بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده و فرسوده و تقویت پایداری آن در برابر عوامل محیطی در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در جریان این عملیات، ستون‌ها و تیرهای اصلی و فرعی اسکله تعویض می‌شوند و عرشه چوبی نیز با استفاده از چوب‌های مقاوم در برابر رطوبت، عوامل طبیعی و نمک‌های دریایی بازسازی خواهد شد. در این مرحله، چوب نراد که با عنوان چوب روسی شناخته می‌شود، برای جایگزینی اجزای چوبی در نظر گرفته شده است.

او با اشاره به شرایط محیطی بندر شرفخانه و تأثیر عوامل طبیعی بر فرسودگی اجزای چوبی اسکله افزود: انتخاب مصالح مناسب و جایگزینی بخش‌های فرسوده، از محورهای اصلی عملیات مرمت است تا سازه پس از پایان کار از استحکام بیشتری برخوردار باشد و امکان حفاظت بهتر از این اثر تاریخی فراهم شود.

حمزه‌زاده خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه زمان‌بندی، عملیات مرمت اسکله چوبی قاجاری بندر شرفخانه تا اواخر آذرماه سال جاری تکمیل خواهد شد.

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