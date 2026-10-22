به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز پنجشنبه ۳۰ مهر، سمیه روانخواه، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، اظهار کرد: در راستای اجرای دستورالعمل موضوع جزء (۱) بند «الف» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ایجاد تشکل حرفه‌ای فعالان صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان در دستور کار این اداره‌کل قرار گرفته است.



او افزود: هدف از تشکیل این تشکل، فراهم‌سازی زمینه مشارکت و حضور مؤثر فعالان صنایع‌دستی استان در مدیریت امور تخصصی این حوزه، واگذاری امور به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های غیرحاکمیتی است.



روانخواه با تأکید بر اهمیت ساماندهی و سازماندهی فعالان صنایع‌دستی و هنرهای سنتی بیان کرد: حفظ، احیا و ترویج صنایع‌دستی، ارتقای جایگاه اقتصادی و اجتماعی فعالان، ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف و ایفای نقشی مؤثر در تصمیم‌سازی و پیشبرد امور این حوزه، از دیگر اهداف تشکیل این تشکل حرفه‌ای به شمار می‌رود.



معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: در همین راستا، از تمامی فعالان حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان، شامل تأمین‌کنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، فروشگاه‌داران، شرکت‌های تعاونی مرتبط و تشکل‌های فعال در این حوزه دعوت می‌شود برنامه‌ها و درخواست اعلام کاندیداتوری خود را برای شرکت در انتخابات تشکل، تا ۱۵ آبان‌ماه به دبیرخانه شورای راهبردی تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی مستقر در معاونت صنایع‌دستی ارائه کنند.



او خاطرنشان کرد: متقاضیان برای ارائه برنامه‌ها و اعلام کاندیداتوری به‌منظور تشکیل هیئت مؤسس این تشکل می‌توانند به نشانی مشهد، بلوار مدرس، نبش مدرس ۳، معاونت صنایع‌دستی مراجعه کنند.



روانخواه در پایان ابراز امیدواری کرد با شکل‌گیری این تشکل حرفه‌ای، زمینه تعامل و مشارکت بیشتر فعالان صنایع‌دستی استان، تقویت ظرفیت‌های بخش خصوصی و توسعه پایدار این حوزه فراهم شود.

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