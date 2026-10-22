۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۰

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی از روند کاوش‌های گورستان زاگرس سنندج بازدید کرد

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی از روند کاوش‌های گورستان زاگرس سنندج بازدید کرد

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در بازدید از روند کاوش‌های باستان‌شناسی گورستان تاریخی زاگرس سنندج، در جریان آخرین یافته‌ها و مطالعات انجام‌شده در این محوطه قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد ابراهیم زارعی روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه با حضور در محوطه تاریخی زاگرس سنندج، از روند اجرای فصل دوم کاوش‌های باستان‌شناسی و شواهد به‌دست‌آمده در جریان این مطالعات بازدید کرد.

در جریان فصل دوم کاوش‌ها، بقایای تدفینی با شاخصه‌های فرهنگی عصر آهن سه در پنج ترانشه واقع در جبهه شرقی محوطه شناسایی و مطالعه شده است. همچنین در بخش‌های جنوبی و غربی، ایجاد سه ترانشه به شناسایی بقایای ساختارهای معماری و شواهد استقراری مربوط به دوران تاریخی انجامیده است.

این فصل از کاوش‌ها از ۱۲ مهرماه امسال به سرپرستی دکتر کاظم ملازاده و دکتر علی بیننده از گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان و با حضور هیئتی تخصصی متشکل از کارشناسان باستان‌شناسی، انسان‌شناسی و مرمت آغاز شده و با تامین اعتبار پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری ادامه دارد.

گورستان باستانی زاگرس در حاشیه غربی مسیر سنندج به حسن‌آباد، در جریان عملیات راه‌سازی سال ۱۳۸۷ به‌صورت اتفاقی شناسایی شد و در آذرماه همان سال، بخشی از محوطه توسط باستان‌شناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان مورد کاوش قرار گرفت.

ادامه کاوش‌ها و مطالعات تخصصی در این محوطه، افزون بر تکمیل اطلاعات باستان‌شناختی درباره پیشینه تاریخی منطقه، می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حفاظت از آثار و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی گورستان زاگرس را فراهم کند.

این پروژه با همکاری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، فرمانداری و شهرداری سنندج و تشکل‌های مردم‌نهاد این شهر در حال اجرا است.  

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کد خبر 1405073003167
شیلان صلواتی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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