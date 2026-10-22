به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد ابراهیم زارعی روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه با حضور در محوطه تاریخی زاگرس سنندج، از روند اجرای فصل دوم کاوش‌های باستان‌شناسی و شواهد به‌دست‌آمده در جریان این مطالعات بازدید کرد.

در جریان فصل دوم کاوش‌ها، بقایای تدفینی با شاخصه‌های فرهنگی عصر آهن سه در پنج ترانشه واقع در جبهه شرقی محوطه شناسایی و مطالعه شده است. همچنین در بخش‌های جنوبی و غربی، ایجاد سه ترانشه به شناسایی بقایای ساختارهای معماری و شواهد استقراری مربوط به دوران تاریخی انجامیده است.

این فصل از کاوش‌ها از ۱۲ مهرماه امسال به سرپرستی دکتر کاظم ملازاده و دکتر علی بیننده از گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان و با حضور هیئتی تخصصی متشکل از کارشناسان باستان‌شناسی، انسان‌شناسی و مرمت آغاز شده و با تامین اعتبار پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری ادامه دارد.

گورستان باستانی زاگرس در حاشیه غربی مسیر سنندج به حسن‌آباد، در جریان عملیات راه‌سازی سال ۱۳۸۷ به‌صورت اتفاقی شناسایی شد و در آذرماه همان سال، بخشی از محوطه توسط باستان‌شناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان مورد کاوش قرار گرفت.

ادامه کاوش‌ها و مطالعات تخصصی در این محوطه، افزون بر تکمیل اطلاعات باستان‌شناختی درباره پیشینه تاریخی منطقه، می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حفاظت از آثار و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی گورستان زاگرس را فراهم کند.

این پروژه با همکاری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، فرمانداری و شهرداری سنندج و تشکل‌های مردم‌نهاد این شهر در حال اجرا است.

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