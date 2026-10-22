به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری شامگاه پنج‌شنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵، در پایان برنامه‌های دومین روز سفر خود به استان خوزستان و در نشست شورای اداری شهرستان آبادان، با تاکید بر ضرورت پیوند سیاست‌گذاری با مسائل واقعی جامعه، اظهار کرد: حضور در میان مردم و شنیدن مستقیم مطالبات آنان، از الزامات حکمرانی مؤثر است و دولت باید با مراجعه به متن جامعه، مسائل و اولویت‌های مردم را شناسایی و برای حل آن‌ها اقدام کند.

او با قدردانی از صبوری و نجابت مردم آبادان، بر ضرورت هم‌افزایی میان مسئولان محلی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و افزود: حل مسائل و عبور از مشکلات، بدون همگرایی و همدلی میان قوا و نهادهای مسئول امکان‌پذیر نیست. استاندار، فرماندار، امام جمعه، نمایندگان مجلس و سایر مدیران باید در چارچوب مسئولیت‌های خود، برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای منطقه همکاری کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به مطالبات مطرح‌شده در این نشست گفت: مسائل و پیشنهادهای مطرح‌شده را یادداشت کرده‌ام و پیگیری آن‌ها را در دستور کار قرار می‌دهم. جمع‌بندی موضوعات و تعیین تکلیف مسائل، باید با مشارکت استاندار و دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال شود تا نتایج این سفر به تصمیم‌های اجرایی و اقدامات قابل پیگیری منتهی شود.

بازآفرینی موزه آبادان؛ ضرورتی برای صیانت از حافظه تاریخی دفاع مقدس

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت موزه آبادان و ضرورت احیای ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این شهر، تاکید کرد: تمرکززدایی از روایت تاریخی جنگ و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با دفاع مقدس، از ابعاد مهم صیانت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی آبادان است و این شهر باید از ظرفیت‌های خود برای ثبت، معرفی و انتقال تجربه‌های تاریخی به نسل‌های آینده بهره بگیرد.

او با اشاره به آسیب‌دیدگی موزه آبادان و آغاز روند بازسازی آن، بر ضرورت ارتقای استانداردهای نگهداری و حفاظت از اشیای تاریخی تاکید کرد و گفت: بازسازی موزه باید با رویکردی متناسب با نیازهای نسل جدید و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین حفاظت، نگهداری و معرفی آثار دنبال شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های محلی در این فرایند، خواستار همکاری شهرداری آبادان و سازمان منطقه آزاد اروند برای بازآفرینی و نوسازی موزه شد و اعلام کرد وزارت میراث‌فرهنگی نیز در چارچوب مسئولیت‌ها و اختیارات خود، از پیشبرد این طرح حمایت خواهد کرد.

همسایگی با عراق؛ مزیتی راهبردی برای توسعه گردشگری آبادان

صالحی‌امیری با اشاره به موقعیت جغرافیایی آبادان و خرمشهر و همجواری این دو شهر با عراق، ظرفیت‌های فرامرزی را یکی از مزیت‌های مهم توسعه گردشگری در جنوب خوزستان دانست و اظهار کرد: همسایگی با عراق فرصتی راهبردی برای گسترش تعاملات اقتصادی و گردشگری است و باید از این ظرفیت در چارچوب برنامه‌ای منسجم و مبتنی بر همکاری‌های دوجانبه استفاده کرد.

او با اشاره به گفت‌وگوهای انجام‌شده درباره توسعه همکاری با طرف عراقی، از پیگیری زمینه‌های لازم برای تدوین تفاهم‌های جدید در حوزه گردشگری خبر داد و افزود: توسعه مناسبات گردشگری با عراق، به‌ویژه با توجه به پیوندهای جغرافیایی و رفت‌وآمدهای میان دو کشور، می‌تواند در رونق اقتصادی منطقه و تقویت ظرفیت‌های گردشگری آبادان و خرمشهر نقش مؤثری ایفا کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاران عراقی و طراحی مشوق‌های مناسب برای جذب سرمایه تاکید کرد و گفت: موضوع سرمایه‌گذاری مشترک و فراهم‌کردن زمینه حضور فعالان اقتصادی باید با مشارکت دستگاه‌های مسئول و مشاوران ذی‌صلاح پیگیری شود.

گردشگری سلامت؛ از تصویب نظام‌نامه تا تسهیل مسیر ورود و درمان گردشگران

صالحی‌امیری در ادامه، گردشگری سلامت را از حوزه‌های دارای ظرفیت توسعه در خوزستان و به‌ویژه آبادان دانست و با اشاره به تصویب نظام‌نامه مرتبط با این حوزه در جلسه دولت، اظهار کرد: توسعه گردشگری سلامت به هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و ایجاد سازوکارهای مشخص برای تسهیل خدمات‌رسانی به بیماران خارجی نیاز دارد.

او با اشاره به فعال‌سازی سامانه مرتبط با گردشگری سلامت، بر ضرورت سامان‌دهی فرایندهای موردنیاز بیماران بین‌المللی، از انتخاب مسیر درمان و هماهنگی با مراکز درمانی تا ترتیبات سفر و بازگشت به کشور مبدأ، تاکید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، برخورداری ایران از نیروی انسانی متخصص و توانمندی‌های پزشکی را از مزیت‌های رقابتی کشور در این حوزه برشمرد و گفت: ظرفیت‌های تخصصی و درمانی ایران، در کنار امکان ارائه خدمات با هزینه‌های رقابتی، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری سلامت فراهم می‌کند.

او با اشاره به ضرورت گسترش همکاری با طرف عراقی، از پیگیری تفاهم‌ها و توافق‌های لازم برای تقویت این حوزه خبر داد و بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های درمانی خوزستان برای جذب گردشگران سلامت از کشورهای همسایه تاکید کرد.

مرمت بناهای تاریخی؛ مسئولیت قانونی دستگاه‌های مالک

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به موضوع بناهای تاریخی نیازمند مرمت در آبادان، بر ضرورت تعیین تکلیف مسئولیت دستگاه‌های مالک تاکید کرد و گفت: حفاظت و مرمت بناهای تاریخی نیازمند تقسیم مسئولیت روشن و اجرای دقیق تکالیف قانونی است و هر دستگاه باید در قبال املاک و بناهای تحت مالکیت خود مسئولیت‌پذیر باشد.

او با اشاره به محدودیت‌های قانونی وزارت میراث‌فرهنگی برای هزینه‌کرد در املاک متعلق به سایر دستگاه‌ها، تصریح کرد: سازمان اوقاف، وزارت نفت و دیگر دستگاه‌های مالک باید در چارچوب قانون، مسئولیت حفاظت، نگهداری و مرمت املاک خود را برعهده بگیرند.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی استان، خواستار پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی و یادآوری تکالیف مصوب به نهادهای مسئول شد تا روند رسیدگی به بناهای تاریخی آسیب‌دیده یا در معرض آسیب، با انسجام و مسئولیت‌پذیری بیشتری دنبال شود.

تفویض اختیار به استان‌ها؛ تمرکززدایی برای تسریع تصمیم‌گیری

صالحی‌امیری در ادامه، با اشاره به موضوع تفویض اختیار به استانداران، این رویکرد را یکی از الزامات تسریع در تصمیم‌گیری و افزایش کارآمدی نظام اجرایی دانست و اظهار کرد: هرجا قانون محدودیتی ایجاد نکرده باشد، باید زمینه تصمیم‌گیری در سطح استان فراهم شود و امور قابل واگذاری، برای جلوگیری از تمرکز غیرضروری در پایتخت، به مدیران استانی سپرده شود.

او با اشاره به اختیارات قانونی استانداران و تاکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های دولت در این زمینه افزود: بخشی از اختیارات به دلیل ماهیت حاکمیتی یا الزامات قانونی قابل تفویض نیست، اما در سایر حوزه‌ها باید از ظرفیت قانونی برای افزایش اختیارات مدیران استانی استفاده کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد: در حوزه مسئولیت این وزارتخانه، اختیاراتی که امکان واگذاری آن‌ها وجود دارد باید به استاندار و مدیران مربوطه تفویض شود تا تصمیم‌ها با شناخت دقیق‌تر از شرایط محلی و در زمان مناسب اتخاذ شوند.

او همچنین با اعلام آمادگی برای پیگیری موانع احتمالی در این مسیر، خاطرنشان کرد: اگر در اجرای تفویض اختیار با مانع یا اشکالی مواجه شویم، موضوع را بررسی و برای رفع آن اقدام خواهیم کرد زیرا هدف آن است که مسائل مردم در همان استان و با مشارکت مدیران محلی حل‌وفصل شود.

صالحی‌امیری در پایان با تاکید بر ضرورت پیگیری منسجم مطالبات مطرح‌شده در نشست شورای اداری آبادان، تصریح کرد: مسائل و پیشنهادهای ارائه‌شده باید در تعامل میان وزارتخانه، استانداری و دستگاه‌های مسئول دنبال شود تا تصمیم‌های اتخاذشده به نتایج اجرایی و ملموس برای مردم منطقه منجر شود.

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