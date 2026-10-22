به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت‌الله ایوبی، رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه کشور، عصر چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ در سفر به استان قم، از هتل پنج‌ستاره در دست احداث زعفرانیه و طرح سامان‌دهی محوطه مجموعه تاریخی گنبد سبز در شهر قم بازدید کرد.

در این بازدیدها، بهزاد احمدی ‌فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم توضیحاتی پیرامون طرح‌های مورد بازدید و نیز برنامه‌ها و طرح‌های این اداره‌کل ارائه داد.

جواد شاکر آرانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم و مجید ستایش، معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم نیز در این بازدیدها حضور داشتند.

هتل بین‌المللی پنج‌ستاره زعفرانیه شهر قم در ۱۳ طبقه و با مساحتی بیش از ۱۱۰۰ مترمربع در ۷۵ متری عماریاسر در حال ساخت است. این طرح با سرمایه‌گذاری مجتبی سیفی کاشانی هم‌اکنون بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. با بهره‌برداری از این هتل، بیش از ۲۰۰ تخت به ظرفیت واحدهای اقامتی استان افزوده و برای حدود ۵۰ نفر اشتغال‌زایی ایجاد خواهد شد.

طرح سامان‌دهی و احیای محوطه مجموعه تاریخی گنبد سبز شهر قم نیز با هدف صیانت از هویت تاریخی این مجموعه، ارتقای کیفیت محوطه پیرامونی و تقویت جایگاه آن در سیمای فرهنگی و تاریخی شهر قم در دست اقدام است.

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