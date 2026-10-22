تاریخ شفاهی، ابزاری برای صیانت از هویت فرهنگی و توسعه گردشگری

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی، با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی با هدف آشنایی با مبانی، روش‌ها و ضرورت‌های تدوین و مستندسازی روایت‌های شفاهی و تأکید بر اهمیت تاریخ شفاهی در حفاظت از میراث‌فرهنگی اظهار کرد: تاریخ شفاهی یکی از ابزارهای مهم برای ثبت و انتقال خاطرات، تجربه‌ها، روایت‌های محلی و دانسته‌هایی است که بخش ارزشمندی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی جامعه را شکل می‌دهند. مستندسازی این روایت‌ها می‌تواند به حفظ داشته‌های فرهنگی و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: در حوزه میراث‌فرهنگی، بسیاری از اطلاعات مربوط به آداب‌ورسوم، شیوه‌های زندگی، شخصیت‌های اثرگذار، رویدادهای تاریخی و سنت‌های بومی در خاطرات و روایت‌های مردم نهفته است که ثبت اصولی آن‌ها می‌تواند زمینه شناخت دقیق‌تر گذشته و تقویت هویت فرهنگی مناطق را فراهم کند.

او با اشاره به ارتباط تاریخ شفاهی و توسعه گردشگری بیان کرد: روایت‌های مستند و معتبر از زندگی مردم، آیین‌ها، مشاغل سنتی و رویدادهای تاریخی می‌توانند محتوای ارزشمندی برای معرفی جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی استان فراهم کنند و به غنی‌تر شدن تجربه گردشگران و تقویت گردشگری فرهنگی کمک کنند.

ایزدی با بیان اینکه ثبت تاریخ شفاهی نیازمند آشنایی با روش‌های علمی پژوهش و مستندسازی است، تصریح کرد: آموزش شیوه‌های صحیح مصاحبه، گردآوری اطلاعات، تحلیل روایت‌ها و مستندسازی می‌تواند به ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی در حوزه میراث‌فرهنگی کمک کند.

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