به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست شورای اداری شهرستان آبادان بعدازظهر چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ باحضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و هیئت همراه، سردار حسین علایی، از فرماندهان دوران دفاع مقدس، نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی (دکتر نثاری، دکتر مولوی و دکتر مختار)، ائمه جمعه اروندکنار و آبادان، محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان، فرماندار، جمعی از فعالان عرصه اقتصاد و تجارت و اصحاب رسانه در محل سالن جلسات فرمانداری آبادان برگزار شد.

استاندار خوزستان در ابتدای سخنان خود با درود به پیشگاه پاک شهدای والامقام ایران اسلامی، شهدای خطه قهرمان‌پرور خوزستان و آبادان مقاوم، شهدای بی‌دفاع، دانش‌آموزان و مسئولان شهید و در رأس همه شهیدان امام راحل عظیم‌الشأن، مقدم وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معاونان او و سردار علایی را گرامی داشت و از همراهی و پیگیری‌های میدانی آنان در سفر ۲ روزه به شهرستان‌های خرمشهر، شادگان و آبادان قدردانی کرد.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده با قدردانی از حضور ائمه جمعه آبادان و اروندکنار، نمایندگان دلسوز و پیگیر مردم آبادان در خانه ملت، فعالان حوزه تولید و بازرگانی و مدیران دستگاه‌های اجرایی، شناخت عمیق جامعه و نخبگان از شخصیت علمی دکتر صالحی‌امیری را یادآور شد و افزود: دکتر صالحی‌امیری چهره‌ای فرهیخته، دانشمند و کارآمد در کابینه و مشاوری امین برای رئیس‌جمهور محترم هستند.

او در این‌باره اضافه کرد: نگاه تحلیلی، علمی و دیدگاه کاملا حل‌المسائلی او به رفع چالش‌ها، نقطه امیدی برای کشور و به‌ویژه استان زرخیز خوزستان به‌شمار می‌آید. دغدغه‌مندی عمیق او نسبت به رفع موانع توسعه‌ای منطقه که در بازدیدهای فشرده دیروز و امروز در خرمشهر، شادگان و آبادان ملموس بود و همچنین وعده و قول مساعد برای حضور دوباره در آبادان طی برنامه‌های آتی، حاکی از عزم جدی برای حل بنیادی موضوعات است.

نماینده عالی دولت در استان خوزستان با اشاره به ویژگی‌های برجسته هویتی و تاریخی منطقه خاطرنشان کرد: آبادان در تاریخ معاصر ما نقطه تلاقی سنت و مدرنیته و پیشران اصلی توسعه اقتصادی و تبادلات تمدنی و فرهنگی بوده است.

او اضافه کرد: برگزاری جلسات راهبردی در حوزه گردشگری و اقتصاد در نقطه صفر مرزی ذیل شرایط حساس کنونی، تجلی اقتدار، ایستادگی و نگاه جامع‌الاطراف نظام اسلامی به توسعه پایدار است.

موالی‌زاده ادامه داد: این دیار همان‌گونه که در اوج ایستادگی و ایثار، سرزمین شهادت، پایمردی و دفاع مقدس لقب گرفته، در بعد اجتماعی نیز سرزمین تساهل و آغوش باز به روی همه اقوام ایرانی است.

او با بیان این‌که از دهه‌ها پیش اقوام و مهاجران گوناگونی از نقاط مختلف کشور به این شهر آمدند و با استقبال گرم و آغوش باز مردم بومی مواجه شدند گفت: امروز نسل‌های دوم و سوم آنان در کنار یکدیگر مشغول کار، تولید و زندگی هستند و وجود حسینیه و مسجد اصفهانی‌ها، مسجد کردها، حسینیه‌ها و تکایای هم‌وطنان بوشهری، بهبهانی و دیگر مناطق در بافت شهری آبادان، شاهدی غیرقابل‌انکار بر این همدلی، همگرایی و غنای فرهنگی است.

استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنانش به اوضاع حساس سیاسی و امنیتی منطقه پرداخت و تصریح کرد: شرایط امروز کشور ایجاب می‌کند که با هوشیاری دو مسئولیت خطیر را هم‌زمان به پیش ببریم؛ از یک سو مدیریت هوشمندانه و مقتدرانه شرایط نبرد و پشتیبانی یکپارچه دولت در کنار مجلس، قوه قضائیه و ملت شریف از نیروهای مسلح دلاور ذیل فرماندهی مدبرانه مقام معظم رهبری است، که به فضل الهی کارنامه‌ای درخشان و سربلند بر جای گذاشته‌اند.

او ادامه داد: از سوی دیگر، هرگز نباید سایه تهدید مانع از حرکت چرخ‌های توسعه و توجه به معیشت، اقتصاد و گردشگری شود. نفس اینکه مسئولان ملی و استانی امروز در آبادان و در چند قدمی نقطه صفر مرزی گردهم آمده‌اند و با آرامش و جدیت درباره رونق اقتصادی، تجارت مرزی و صنعت گردشگری برنامه‌ریزی می‌کنند نشان‌دهنده یک نگاه جامع‌الأطراف، شجاعت، دوراندیشی و عدم هراس از عربده‌کشی‌ها و محاصره‌های پوشالی دشمن است.

موالی‌زاده در پایان سخنان خود با ابراز اطمینان از توجه ویژه وزارت میراث‌فرهنگی به خطه زرخیز اروند و حمایت‌های همه‌جانبه استانداری خوزستان تأکید کرد: همه موضوعاتی که در حوزه شهرستان و استان قابلیت تصمیم‌گیری و اجرا دارند با همه توان پیگیری خواهند شد و آنچه نیازمند پیگیری در سطح ملی و از طریق وزارتخانه‌ها به‌ویژه وزارت میراث‌فرهنگی است باتوجه به حسن‌نظر و رویکرد کارساز شخص وزیر ساعی، تا حصول نتیجه نهایی دنبال خواهد شد تا شاهد جهش در صنعت گردشگری و ارتقای زیرساخت‌های رفاهی و توریستی آبادان و خرمشهر باشیم.

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