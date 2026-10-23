به گزارش میراث آریا، علی دارابی در پیامی به مناسبت ۳۰ مهر (۲۲ اکتبر) «روز جهانی کارکنان موزه» نوشت:

موزه‌ها حافظان حافظه تاریخی ملت‌ها، پاسداران هویت و روایتگران فرهنگ و تمدن بشری‌اند. این نهادهای فرهنگی، فراتر از گنجینه‌های نگهداری آثار تاریخی، کانون‌های زنده آموزش، پژوهش، روایتگری و گفت‌وگوی میان نسل‌ها و تمدن‌ها به شمار می‌روند و نقشی بنیادین در تقویت هویت ملی، انسجام اجتماعی و دیپلماسی فرهنگی ایفا می‌کنند.

روز جهانی کارکنان موزه، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش‌های خالصانه و مسئولانه انسان‌هایی است که با دانش، تخصص، تعهد و عشق به میراث‌فرهنگی، رسالت خطیر حفاظت، صیانت و انتقال میراث گران‌سنگ ایران‌زمین به نسل‌های آینده را بر عهده دارند.

بی‌تردید، موزه‌ها بدون حضور سرمایه انسانی متخصص و متعهد، قادر به ایفای رسالت فرهنگی و تمدنی خود نخواهند بود. کارکنان موزه‌ها نه‌تنها امانت‌داران آثار تاریخی، بلکه راویان صادق تاریخ و پاسداران هویت و حافظه جمعی ملت ایران هستند که تلاش آنان در ارتقای سواد میراثی جامعه، تقویت پیوند نسل جوان با پیشینه تاریخی و گسترش فرهنگ صلح و دوستی نقشی ماندگار دارد.

در روزگاری که حفاظت از میراث‌فرهنگی و تقویت تاب‌آوری نهادهای فرهنگی اهمیتی دوچندان یافته است، توجه به منزلت حرفه‌ای کارکنان موزه‌ها، ارتقای دانش و مهارت‌های تخصصی آنان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین موزه‌داری، ضرورتی راهبردی در مسیر تحقق اهداف «سند ملی موزه‌های ایران» و توسعه عدالت فرهنگی است.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز جهانی کارکنان موزه، از خدمات ارزشمند تمامی موزه‌داران، امینان اموال فرهنگی‌تاریخی، مرمتگران، پژوهشگران، کارشناسان، راهنمایان، نیروهای یگان حفاظت و دیگر کارکنان خدوم موزه‌های کشور صمیمانه قدردانی می‌کنم.

امیدوارم با همت و تلاش این عزیزان، موزه‌های ایران بیش از پیش به کانون‌های پویای هویت‌آفرینی، آگاهی‌بخشی، همبستگی ملی و معرفی شکوه فرهنگ و تمدن ایرانی در عرصه جهانی تبدیل شوند.

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