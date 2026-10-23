۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۰

پیام قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور به مناسبت روز جهانی کارکنان موزه

پیام قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور به مناسبت روز جهانی کارکنان موزه

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در پیامی به مناسبت روز جهانی کارکنان موزه، با تأکید بر نقش موزه‌ها در صیانت از هویت تاریخی و تقویت انسجام ملی، کارکنان این حوزه را پاسداران میراث تمدنی ایران دانست.

به گزارش میراث آریا، علی دارابی در پیامی به مناسبت ۳۰ مهر (۲۲ اکتبر) «روز جهانی کارکنان موزه» نوشت:

موزه‌ها حافظان حافظه تاریخی ملت‌ها، پاسداران هویت و روایتگران فرهنگ و تمدن بشری‌اند. این نهادهای فرهنگی، فراتر از گنجینه‌های نگهداری آثار تاریخی، کانون‌های زنده آموزش، پژوهش، روایتگری و گفت‌وگوی میان نسل‌ها و تمدن‌ها به شمار می‌روند و نقشی بنیادین در تقویت هویت ملی، انسجام اجتماعی و دیپلماسی فرهنگی ایفا می‌کنند.

روز جهانی کارکنان موزه، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش‌های خالصانه و مسئولانه انسان‌هایی است که با دانش، تخصص، تعهد و عشق به میراث‌فرهنگی، رسالت خطیر حفاظت، صیانت و انتقال میراث گران‌سنگ ایران‌زمین به نسل‌های آینده را بر عهده دارند.

بی‌تردید، موزه‌ها بدون حضور سرمایه انسانی متخصص و متعهد، قادر به ایفای رسالت فرهنگی و تمدنی خود نخواهند بود. کارکنان موزه‌ها نه‌تنها امانت‌داران آثار تاریخی، بلکه راویان صادق تاریخ و پاسداران هویت و حافظه جمعی ملت ایران هستند که تلاش آنان در ارتقای سواد میراثی جامعه، تقویت پیوند نسل جوان با پیشینه تاریخی و گسترش فرهنگ صلح و دوستی نقشی ماندگار دارد.

در روزگاری که حفاظت از میراث‌فرهنگی و تقویت تاب‌آوری نهادهای فرهنگی اهمیتی دوچندان یافته است، توجه به منزلت حرفه‌ای کارکنان موزه‌ها، ارتقای دانش و مهارت‌های تخصصی آنان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین موزه‌داری، ضرورتی راهبردی در مسیر تحقق اهداف «سند ملی موزه‌های ایران» و توسعه عدالت فرهنگی است.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز جهانی کارکنان موزه، از خدمات ارزشمند تمامی موزه‌داران، امینان اموال فرهنگی‌تاریخی، مرمتگران، پژوهشگران، کارشناسان، راهنمایان، نیروهای یگان حفاظت و دیگر کارکنان خدوم موزه‌های کشور صمیمانه قدردانی می‌کنم.

امیدوارم با همت و تلاش این عزیزان، موزه‌های ایران بیش از پیش به کانون‌های پویای هویت‌آفرینی، آگاهی‌بخشی، همبستگی ملی و معرفی شکوه فرهنگ و تمدن ایرانی در عرصه جهانی تبدیل شوند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405080100001
محمد کلهر
دبیر مریم قربانی‌نیا

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