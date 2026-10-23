مهدی باصولی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کشور با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی کشور برای توسعه تعاملات گردشگری با چین در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا اظهار کرد: گسترش روابط میان دو کشور به نیروهایی نیاز دارد که علاوه بر برخورداری از دانش تخصصی، با زبان، فرهنگ و شیوه‌های ارتباطی طرف مقابل نیز آشنا باشند. این ضرورت در صنعت گردشگری، به‌ویژه در زمینه میزبانی از گردشگران چینی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

او با بیان اینکه آموزش زبان چینی باید متناسب با نیازهای واقعی بازار کار طراحی شود، افزود: آموزش زبان در حوزه گردشگری نباید صرفاً به یادگیری عمومی زبان و دستور زبان محدود بماند، بلکه لازم است مهارت‌های کاربردی مورد نیاز برای ارتباط با گردشگران، شناخت انتظارات فرهنگی آنان و ارائه خدمات متناسب با نیازهایشان را نیز در بر گیرد.

از آموزش زبان تا تربیت نیروی متخصص گردشگری

باصولی با تأکید بر ضرورت طراحی دوره‌های تخصصی برای گروه‌های مختلف حرفه‌ای گفت: یکی از چالش‌های اجرای پروژه‌های مشترک میان ایران و چین، کمبود نیروهایی است که بتوانند دانش تخصصی خود را با شناخت زبان و فرهنگ طرف مقابل ترکیب کنند.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کشور با اشاره به نیازهای متنوع بازار کار افزود: مدیران و کارشناسان حوزه تجارت، فعالان اقتصادی، تکنسین‌ها و راهنمایان گردشگری، هرکدام به آموزش‌هایی متناسب با حوزه فعالیت خود نیاز دارند. ازاین‌رو، طراحی دوره‌های زبان چینی با رویکرد تخصصی و کاربردی می‌تواند در ارتقای توان حرفه‌ای این گروه‌ها مؤثر باشد.

او با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی جهاد دانشگاهی در استان‌های مختلف کشور، توسعه دسترسی به آموزش زبان چینی و بررسی امکان تربیت مدرس در سطح ملی را از زمینه‌های قابل بررسی دانست.

شناخت فرهنگ گردشگران؛ بخشی از کیفیت خدمات گردشگری

باصولی با اشاره به اهمیت شناخت متقابل فرهنگی در روابط بین‌المللی اظهار کرد: توسعه ارتباطات اقتصادی و گردشگری تنها با فراهم کردن زیرساخت‌ها محقق نمی‌شود، بلکه شناخت فرهنگ، ارزش‌ها و شیوه‌های رفتاری طرف مقابل نیز اهمیت دارد.

او افزود: بخشی از مشکلات در اجرای پروژه‌های مشترک می‌تواند ناشی از تفاوت‌های فرهنگی و سوءتفاهم‌های ارتباطی باشد. آموزش آداب تعامل، فرهنگ کار و شیوه‌های ارتباط حرفه‌ای می‌تواند به بهبود ارتباط میان فعالان گردشگری و گردشگران خارجی کمک کند.

به گفته باصولی، برگزاری کارگاه‌های آشنایی با فرهنگ ایرانی برای فعالان چینی و آشنایی ایرانیان با فرهنگ و شیوه‌های تعامل حرفه‌ای در چین، از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند در چارچوب همکاری‌های آموزشی مورد بررسی قرار گیرد.

گردشگری آموزشی؛ فرصتی برای تبادل دانش میان ایران و چین

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کشور، تبادل دانش و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌های دو کشور را از دیگر زمینه‌های قابل توجه برای توسعه همکاری‌ها دانست.

او با اشاره به ظرفیت آموزش‌های مبتنی بر پژوهش و فعالیت‌های عملی اظهار کرد: ارتباط میان دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی ایران و چین می‌تواند زمینه تبادل تجربه، بررسی فرصت‌های مطالعاتی برای دانشجویان دو کشور و توسعه برنامه‌های آموزشی مشترک را فراهم کند. این ظرفیت‌ها می‌توانند در صورت فراهم شدن شرایط اجرایی، به توسعه گردشگری آموزشی و افزایش تعامل میان دانشجویان، پژوهشگران و مراکز علمی دو کشور کمک کنند.

همکاری گردشگری در کنار فناوری و اقتصاد دیجیتال

باصولی با اشاره به امکان تعریف همکاری‌های تخصصی فراتر از آموزش زبان، حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، تجارت در زمینه پلتفرم‌های دیجیتال، انتقال فناوری، نگهداری تجهیزات صنعتی و گذار به انرژی پاک را از موضوعات قابل بررسی دانست.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کشور همچنین به ظرفیت‌های اقتصادی سواحل مکران اشاره کرد و توسعه همکاری‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف را نیازمند شناسایی دقیق فرصت‌ها و طراحی برنامه‌های متناسب با نیازهای واقعی کشور دانست.

ظرفیت جهاد دانشگاهی برای توسعه آموزش‌های کاربردی

او با اشاره به ساختار آموزشی این مجموعه اظهار کرد: جهاد دانشگاهی با برخورداری از دو دانشگاه و پنج مؤسسه آموزش عالی و حدود ۲۷ هزار دانشجو در هفت استان کشور، ظرفیت‌هایی برای توسعه آموزش‌های تخصصی و متناسب با نیازهای منطقه‌ای در اختیار دارد.

باصولی ارتباط میان آموزش عالی و پژوهشکده‌ها را از ویژگی‌های مهم این مجموعه برشمرد و افزود: آموزش زمانی می‌تواند اثربخش باشد که به نیازهای واقعی جامعه پاسخ دهد و دانش را به مهارت وتوانایی قابل استفاده در محیط کار تبدیل کند.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کشور تأکید کرد که طراحی دوره‌های مرتبط با گردشگری و همکاری‌های ایران و چین نیز باید بر همین اساس صورت گیرد؛ به این معنا که نیازهای فعالان صنعت، الزامات حرفه‌ای و نتایج مورد انتظار از آموزش، مبنای برنامه‌ریزی قرار گیرند.

انجمن دوستی ایران و چین؛ بستری برای پیگیری همکاری‌های گردشگری

او با اشاره به ظرفیت انجمن دوستی ایران و چین برای ارتباط میان نهادهای آموزشی، دانشگاهی و مجموعه‌های تخصصی دو کشور گفت: این انجمن می‌تواند در شناسایی زمینه‌های همکاری و ایجاد ارتباط میان جهاد دانشگاهی و مجموعه‌های فعال در حوزه‌های مختلف نقش‌آفرینی کند.

باصولی افزود: بررسی امکان برگزاری دوره‌های تخصصی، کارگاه‌های مشترک، طراحی رویدادها و توانمندسازی جوانان و فعالان اقتصادی می‌تواند از جمله محورهای همکاری میان دو مجموعه باشد.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کشور در پایان، با تأکید بر ضرورت مسئله‌محور بودن آموزش‌ها خاطرنشان کرد: برنامه‌های آموزشی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه، به ایجاد مهارت و اثری مشخص در عمل منجر شوند. بر همین اساس، آموزش تخصصی زبان چینی و ارتقای توان حرفه‌ای فعالان گردشگری می‌تواند یکی از زمینه‌های قابل بررسی برای توسعه همکاری‌های ایران و چین باشد.

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