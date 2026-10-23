۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۱

تأکید استاندار بر حمایت همه‌جانبه از روند ثبت جهانی بندر تاریخی سیراف

تأکید استاندار بر حمایت همه‌جانبه از روند ثبت جهانی بندر تاریخی سیراف

استاندار بوشهر با اعلام آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان برای پشتیبانی از ثبت جهانی بندر تاریخی سیراف، بر ضرورت تأمین بسترهای موردنیاز و هماهنگی بین‌بخشی برای حضور ارزیابان یونسکو تأکید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز گذشته پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در ادامه پیگیری‌های ثبت جهانی بندر تاریخی سیراف، نشست ارسلان زارع استاندار بوشهر با فرهاد عزیزی مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی و با حضور نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و علی ماهینی معاون میراث‌فرهنگی برگزار شد.

استاندار بوشهر در این نشست با اشاره به جایگاه میراث‌فرهنگی در بازنمایی هویت، تاریخ و تمدن غنی ایران اظهار کرد: آثار تاریخی علاوه بر نقش هویت‌بخش، ظرفیت ارزشمندی برای رونق گردشگری، توسعه اقتصادی و ارتقای شاخص‌های رفاهی مناطق میزبان به شمار می‌روند.

او با تأکید بر اهمیت صیانت از این سرمایه‌های فرهنگی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان را برای همکاری و پشتیبانی از فرایند ثبت جهانی سیراف اعلام کرد و بر ضرورت فراهم‌سازی مقدمات و بسترهای لازم برای حضور ارزیابان یونسکو تأکید داشت.

در ادامه، فرهاد عزیزی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده، با تشریح الزامات و ضرورت‌های پیش‌روی ثبت جهانی بندر تاریخی سیراف، بر لزوم آماده‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز و فراهم‌کردن شرایط لازم برای حضور ارزیابان یونسکو تأکید کرد.

مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی همچنین هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، هم‌افزایی نهادهای مسئول و همراهی جامعه محلی را از مؤلفه‌های مهم موفقیت این فرایند دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای تحقق الزامات ثبت جهانی و آماده‌سازی منطقه تأکید کرد.

در این نشست، بر همکاری مجموعه مدیریت استان و دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در آماده‌سازی مقدمات ثبت جهانی سیراف و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای ارزیابی یونسکو تأکید شد؛ اقدامی که می‌تواند در کنار حفاظت و صیانت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی این بندر کهن، زمینه تقویت گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه را فراهم کند.

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کد خبر 1405080100003
وحید امیری
دبیر مریم قربانی‌نیا

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