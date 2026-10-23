به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز گذشته پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در ادامه پیگیری‌های ثبت جهانی بندر تاریخی سیراف، نشست ارسلان زارع استاندار بوشهر با فرهاد عزیزی مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی و با حضور نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و علی ماهینی معاون میراث‌فرهنگی برگزار شد.

استاندار بوشهر در این نشست با اشاره به جایگاه میراث‌فرهنگی در بازنمایی هویت، تاریخ و تمدن غنی ایران اظهار کرد: آثار تاریخی علاوه بر نقش هویت‌بخش، ظرفیت ارزشمندی برای رونق گردشگری، توسعه اقتصادی و ارتقای شاخص‌های رفاهی مناطق میزبان به شمار می‌روند.

او با تأکید بر اهمیت صیانت از این سرمایه‌های فرهنگی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان را برای همکاری و پشتیبانی از فرایند ثبت جهانی سیراف اعلام کرد و بر ضرورت فراهم‌سازی مقدمات و بسترهای لازم برای حضور ارزیابان یونسکو تأکید داشت.

در ادامه، فرهاد عزیزی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده، با تشریح الزامات و ضرورت‌های پیش‌روی ثبت جهانی بندر تاریخی سیراف، بر لزوم آماده‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز و فراهم‌کردن شرایط لازم برای حضور ارزیابان یونسکو تأکید کرد.

مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی همچنین هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، هم‌افزایی نهادهای مسئول و همراهی جامعه محلی را از مؤلفه‌های مهم موفقیت این فرایند دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای تحقق الزامات ثبت جهانی و آماده‌سازی منطقه تأکید کرد.

در این نشست، بر همکاری مجموعه مدیریت استان و دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در آماده‌سازی مقدمات ثبت جهانی سیراف و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای ارزیابی یونسکو تأکید شد؛ اقدامی که می‌تواند در کنار حفاظت و صیانت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی این بندر کهن، زمینه تقویت گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه را فراهم کند.

انتهای پیام/