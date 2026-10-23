به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز گذشته پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ فرهاد عزیزی، مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، در دیدار با حجت‌الاسلام عاشوری، امام جمعه سیراف، با حضور علی ماهینی معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر و سرپرست پایگاه میراث‌فرهنگی سیراف، گزارشی از اقدامات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در راستای ثبت جهانی بندر تاریخی سیراف ارائه کرد.

عزیزی در این دیدار با اشاره به حساسیت‌ها و الزامات فرایند ثبت جهانی و ملاحظات مربوطه، نحوه آماده‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز و فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای حضور ارزیابان یونسکو را تشریح کرد و بر اهمیت آمادگی سیراف برای طی مراحل ثبت جهانی تأکید داشت.

در ادامه، حجت‌الاسلام عاشوری، امام جمعه سیراف، با اشاره به ارزش‌ها و ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این بندر اظهار کرد: مزیت‌های فرهنگی و میراث تاریخی سیراف موجب شهرت جهانی این شهر شده است و بدون این آثار ارزشمند، سیراف جایگاه و آوازه کنونی خود را نداشت.

او با تأکید بر ضرورت حفظ و صیانت از آثار تاریخی سیراف، این میراث را ریشه و هویت شهر و کشور دانست و بر لزوم توجه جدی به حفاظت از این سرمایه‌های ارزشمند تأکید کرد.

امام جمعه سیراف همچنین با اشاره به چالش‌های ناشی از محدودیت‌های ساخت‌وساز در این شهر تاریخی، خواستار تلاش بیشتر دولت برای رفع مشکلات موجود و جبران حقوق مالکانه شهروندان شد.

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