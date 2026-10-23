مرمت عمارت طبیب و ساماندهی گذر مسجد کوفه در بافت تاریخی بوشهر

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجتبی دهاز امروز جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به اجرای طرح‌های مرمتی و سامان‌دهی در محدوده بافت تاریخی این شهر گفت: عملیات مرمت و استحکام‌بخشی عمارت طبیب واقع در کوی کوتی، به همت اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر، با هدف حفاظت از این بنای تاریخی و بهبود وضعیت کالبدی آن در دو مرحله اجرا می‌شود.

مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی بافت تاریخی بوشهر افزود: در مرحله نخست این پروژه، پس از انجام مطالعات و بررسی‌های آسیب‌شناسی بنا، اقدامات لازم برای حذف اندودهای فرسوده و اجرای اندود جدید، استحکام‌بخشی دیوارها و ستون‌ها و همچنین دوخت‌ودوز ترک‌ها انجام خواهد شد تا زمینه برای حفاظت اصولی و ادامه عملیات مرمت فراهم شود.

او ادامه داد: در مرحله دوم، سبک‌سازی سقف و اجرای مجدد آن با استفاده از مصالح متناسب با معماری و بافت تاریخی شهر بوشهر، از جمله چندل، بلیو و تخته‌کوبی، در دستور کار قرار دارد. همچنین تعمیر و ساخت شناشیرها، درها و پنجره‌ها، اجرای کف‌سازی و انجام اقدامات مرتبط با تأسیسات بنا از دیگر بخش‌های این مرحله خواهد بود.

دهاز در ادامه با اشاره به برنامه ساماندهی گذر مقابل مسجد کوفه بیان کرد: در این بخش نیز آسفالت موجود جمع‌آوری و زیرسازی مناسب اجرا می‌شود و سپس عملیات کف‌سازی با استفاده از سنگ و به شیوه خشک‌چین انجام خواهد شد.

مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی بافت تاریخی بوشهر تأکید کرد: اجرای این اقدامات با هدف صیانت از بناهای ارزشمند تاریخی، بهبود کیفیت فضاهای شهری و حفظ هماهنگی کالبدی گذرهای بافت تاریخی بوشهر دنبال می‌شود و بهره‌گیری از مصالح متناسب با معماری بومی، از ملاحظات مهم در اجرای این طرح‌هاست.

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