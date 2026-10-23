به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بندر مرزی و گردشگرپذیر آستارا روز گذشته پنجشنبه ۳۰ مهرماه میزبان یکی از باشکوه‌ترین رویدادهای فرهنگی و گردشگری منطقه با عنوان «جشنواره غذاهای سنتی و نمایشگاه صنایع‌دستی» بود. این رویداد که در باغ ملی آستارا برگزار شد، جلوه‌ای از توانمندی‌های بومی بانوان، سرآشپزان، فعالان عرصه صنایع‌دستی و رستوران‌داران خطه سرسبز گیلان را در معرض دید عموم و گردشگران داخلی و خارجی قرار داد.

برپایی این جشنواره، بازتاب‌دهنده یکی از ارکان تمدن و فرهنگ ایرانی یعنی فرهنگ غذایی و پیوند ناگسستنی آن با هویت بومی مرزنشینان غیور آستارا بود.

یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، در حاشیه این جشنواره با اشاره به اهمیت راهبردی چنین رویدادهایی در تقویم گردشگری استان، اظهار کرد: برگزاری چنین اجتماعات فاخری، فرصتی مغتنم برای بازشناسایی، معرفی عمیق و پاسداشت فرهنگ بومی، ذائقه‌های اصیل محلی و هنرهای سنتی در منطقه‌ای مستعد و گردشگرپذیر چون آستارا است. این‌گونه برنامه‌ها علاوه بر تحکیم هویت فرهنگی، نقش پیشران را در جذب گردشگر پایدار و شتاب‌بخشی به رونق اقتصادی این پهنه مرزی ایفا می‌کنند.

او با بیان اهمیت و ضرورت استمرار سیاست‌های حمایتی از فعالان این عرصه، مراتب قدردانی عمیق خود را از همت والا، خلاقیت و تلاش‌های بی‌دریغ بانوان و هنرمندان آستارایی در خلق این فضای پرشکوه ابراز داشت.

فرهنگ غذا؛ رکن اساسی اقتصاد خانواده‌محور و اشتغال‌زایی بومی

در ادامه این رویداد، ولی داداشی، نماینده مردم شهرستان آستارا در مجلس شورای اسلامی، با تشریح پتانسیل‌های بی‌بدیل این خطه در ابعاد فرهنگی، هنری و اقتصادی، تصریح کرد: آستارا با برخورداری از مزیت‌های ژئوپلیتیک، فرهنگی و گردشگری، شایسته برگزاری رویدادهایی در سطح ملی و بین‌المللی است. فرهنگ غذا یکی از ارکان ریشه‌دار فرهنگ ایرانی است و تلفیق آن با هنر دست صنعتگران در قالب این جشنواره، گامی مؤثر در جهت تقویت معیشت، توسعه کسب‌وکارهای خرد محلی و حمایت همه‌جانبه از بانوان کارآفرین و هنرمندان عزیز محسوب می‌شود.

او بر لزوم نهادینه‌سازی، تداوم و گسترش این‌گونه رویدادها به‌منظور تعمیق دیپلماسی گردشگری و شکوفایی اقتصادی منطقه تاکید کرد.

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