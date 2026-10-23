آتوسا مؤمنی، مدیرکل مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، از برگزاری آیین بزرگداشت روز جهانی میراث ناملموس و اهدای «جایزه پاسداری از میراث ناملموس آب» به سه طرح برگزیده استانی خبر داد و گفت: این برنامه فرصتی برای معرفی تجربه‌های محلی، تقویت مشارکت اجتماعی و تأکید بر مسئولیت مشترک در پاسداری از دانش‌ها و مهارت‌های بومی مرتبط با آب است.

او عنوان کرد: این آیین روز دوشنبه چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با بزرگداشت روز جهانی میراث ناملموس، با حضور علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، نمایندگان استان‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد، خیرین و شرکت‌های دانش‌بنیان در سالن اجتماعات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار می‌شود.

مؤمنی با اشاره به اهمیت میراث ناملموس آب اظهار کرد: دانش‌ها، مهارت‌ها و تجربه‌های جمعی مرتبط با آب بخشی از میراث زنده جوامع هستند که در طول نسل‌ها شکل گرفته‌اند و تداوم آن‌ها به مشارکت فعال مردم، انتقال دانش بومی و توجه به نیازهای جوامع محلی وابسته است.

مدیرکل مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی افزود: در این برنامه، استان‌های مشارکت‌کننده تجربه‌ها و طرح‌های خود را در زمینه پاسداری از میراث آب معرفی کرده‌اند؛ طرح‌هایی که ظرفیت‌های محلی در زمینه نگهداشت منابع آبی، انتقال دانش بومی و بهره‌برداری مشارکتی و عدالت‌محور از آب را به نمایش می‌گذارند.

او ادامه داد: از میان طرح‌های نامزدشده، سه طرح با نظر هیئت داوری و بر اساس معیارهای تعیین‌شده انتخاب شده‌اند که در آیین بزرگداشت مورد تقدیر قرار می‌گیرند. میزان مشارکت و رضایت جوامع محلی، انتقال دانش و مهارت میان نسل‌ها، اثربخشی و امکان تداوم اقدامات، توجه به مخاطرات، همکاری و مسئولیت‌پذیری جمعی، رعایت اصول اخلاقی و سازگاری با تغییرات اقلیمی از جمله معیارهای ارزیابی این طرح‌ها بوده است.

مؤمنی با تأکید بر نقش تشکل‌های مردم‌نهاد و خیرین در حفاظت از میراث ناملموس بیان کرد: مشارکت این گروه‌ها می‌تواند زمینه تقویت ابتکارهای محلی، پشتیبانی از حاملان میراث ناملموس و تداوم اقدامات پاسدارانه را فراهم کند. بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و خیرخواهانه، در کنار توجه به نیازهای واقعی جوامع محلی، از عوامل مؤثر در استمرار این فعالیت‌هاست.

مدیرکل مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی همچنین به نقش فناوری‌های نوین در پاسداری از میراث زنده اشاره کرد و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در مستندسازی، آموزش، انتقال میان‌نسلی و دسترس‌پذیر کردن دانش‌های بومی نقش‌آفرین باشند؛ البته این همکاری باید با مشارکت و رضایت صاحبان دانش، احترام به حقوق آنان و توجه به شیوه‌های سنتی انتقال میراث صورت گیرد.

او خاطرنشان کرد: گردهمایی تجربه‌های استانی در کنار ظرفیت تشکل‌های مردمی، خیرین و شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه‌ای برای تبادل تجربه و توسعه همکاری میان پاسداران میراث ناملموس فراهم می‌کند و بر ضرورت توجه به میراث آب به‌عنوان بخشی از دانش و هویت جوامع تأکید دارد.

آیین بزرگداشت روز جهانی میراث ناملموس روز چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۱ تا ۱۳، در سالن اجتماعات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، واقع در خیابان آزادی تهران به همت معاونت میراث فرهنگی و با همکاری مرکز میراث ناملموس تهران و مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی برگزار خواهد شد.

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