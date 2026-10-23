به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری پنجشنبه ۳۰ مهر در نخستین جشنواره گردشگری و نمایشگاه روستای ارزانفود، اظهار کرد: این رویداد با هدف معرفی توانمندی‌های روستایی، حمایت از تولیدات محلی و رونق گردشگری برگزار شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: جذب گردشگر، عرضه و فروش محصولات کشاورزی و صنایع‌دستی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستاها از مهم‌ترین اهداف این رویدادهاست که می‌تواند زمینه جاری شدن اقتصاد گردشگری در روستاها را فراهم کند.

او با اشاره به ضرورت نگاه اقتصادی به رویدادهای گردشگری، تصریح کرد: برگزاری جشنواره‌ها زمانی می‌تواند به توسعه گردشگری منجر شود که از سطح یک برنامه مناسبتی فراتر برود و در چارچوب برنامه‌ای هدفمند برای معرفی ظرفیت‌ها، بازاریابی محصولات بومی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای ساکنان محلی دنبال شود.

اکبری با بیان اینکه روستاهای همدان از ظرفیت‌های متنوع تاریخی، طبیعی، فرهنگی و تولیدی برخوردارند، افزود: آداب‌ورسوم، خوراک‌های محلی، صنایع‌دستی، محصولات کشاورزی و شیوه زندگی بومی، بخشی از هویت هر روستا و از مولفه‌های جذاب برای گردشگران هستند. معرفی یکپارچه این ظرفیت‌ها می‌تواند به شکل‌گیری تجربه‌ای متفاوت از سفر کمک کند و زمینه شناخته‌شدن روستاهای کمتر معرفی‌شده استان را در میان علاقه‌مندان به گردشگری فراهم آورد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان با تاکید بر ضرورت پیوند میان گردشگری و معیشت جوامع محلی، خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری روستایی زمانی اثربخش خواهد بود که منافع حاصل از حضور گردشگران به مردم منطقه برسد و برای تولیدکنندگان، هنرمندان صنایع‌دستی، عرضه‌کنندگان محصولات بومی و سایر فعالان محلی فرصت درآمدزایی ایجاد کند. در چنین رویکردی، گردشگری می‌تواند در کنار فعالیت‌های کشاورزی و تولیدی، به تقویت کسب‌وکارهای روستایی و ایجاد زمینه‌های جدید اشتغال کمک کند.

او با اشاره به اهمیت حفظ هویت و ویژگی‌های بومی مناطق روستایی، گفت: توسعه گردشگری باید متناسب با ظرفیت‌ها و ویژگی‌های هر منطقه دنبال شود، به‌گونه‌ای که ضمن ایجاد فرصت‌های اقتصادی، اصالت فرهنگی، داشته‌های تاریخی و ارزش‌های محلی نیز حفظ شود، مشارکت مردم در معرفی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های روستاها، یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری گردشگری پایدار و برخورداری جوامع محلی از منافع آن است.

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