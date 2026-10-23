به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دومین روز کارگاه آموزشی و عملی «تاریخ شفاهی؛ دوره مقدماتی» وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روز جمعه با تمرکز بر مبانی مستندسازی تاریخ شفاهی، روش‌شناسی پژوهش و بررسی مسائل اجرایی این حوزه در تعامل مستقیم میان مدرسان و شرکت‌کنندگان ادامه یافت.

در این نشست آموزشی، حسین سبطی، دبیر شورای سیاست‌گذاری تدوین تاریخ شفاهی وزارت میراث‌فرهنگی، با همراهی غلامرضا عزیزی، عضو این شورا، موضوع مستندسازی تاریخ شفاهی را تشریح کرد. این بخش با رویکردی تعاملی و در قالب پرسش و پاسخ با حضور رؤسای دفاتر مدیران‌کل استانی، مسئولان روابط‌عمومی استان‌ها و نمایندگان اعزامی استان‌ها برگزار شد.

تعامل مستقیم میان مدرسان و شرکت‌کنندگان، فرصتی برای طرح پرسش‌ها، بررسی ابهام‌های تخصصی و تبادل دیدگاه‌ها درباره ابعاد مختلف مستندسازی تاریخ شفاهی فراهم کرد. در این بخش، شرکت‌کنندگان مسائل و پرسش‌های خود را مطرح کردند و پاسخ‌های تخصصی دریافت کردند.

در ادامه برنامه، علیرضا ملایی توانی، استاد حوزه روش تحقیق در تاریخ و تاریخ شفاهی، به ارائه مباحث آموزشی خود پرداخت و موضوع روش تحقیق در مطالعات تاریخی و تاریخ شفاهی را مورد بررسی قرار داد.

کارگاه آموزشی و عملی «تاریخ شفاهی؛ دوره مقدماتی» با هدف توانمندسازی نیروهای ستادی و استانی و تقویت ظرفیت‌های تخصصی وزارت میراث‌فرهنگی در زمینه ثبت و صیانت از حافظه تاریخی و فرهنگی کشور برگزار می‌شود.

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