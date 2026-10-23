به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، در دومین روز نخستین کارگاه آموزشی و عملی تاریخ شفاهی که صبح روز جمعه اول آبان‌ماه ۱۴۰۵، در هتل لاله تهران برگزار شد، در سخنانی با موضوع روابط‌عمومی و تاریخ شفاهی، بر ضرورت ارتقای شناخت و درک تخصصی از روابط عمومی تاکید کرد.

او با انتقاد از سنت شکل‌گیری روابط‌عمومی در ایران، به وجود اختلال مفهومی در این حوزه اشاره و بر اهمیت کنشگری موثر در روابط عمومی و آموزش‌های تخصصی و درک عمیق‌تر از کارکردهای این حوزه تاکید کرد.

ربیعی با بیان اینکه روابط‌عمومی نقش مهمی در تنظیم نسبت سازمان با جامعه ایفا می‌کند، این نهاد را پیونددهنده سیاست‌های سازمانی و جامعه دانست که حذف نقش میانجی‌گری روابط عمومی، این نهاد را از کارکرد اصلی خود تهی می‌کند.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به ظرفیت تاریخ شفاهی اشاره کرد و تجربه‌های زیسته و روایت‌های کمتر شنیده ‌شده، تاریخ مشاغل در حال نابودی، حافظه جمعی محله‌ها، روایت ساکنان قدیمی و تجربه‌های تاریخی زنان، میراث دیجیتال و جامعه‌شناسی حافظه و مطالعات نسل‌ها را از زمینه‌های مهم توسعه این حوزه برشمرد.

ربیعی در پایان پیشنهاد کرد «اطلس حافظه اجتماعی ایران» در استان‌های کشور راه‌اندازی شود تا داده‌ها و روایت‌های مربوط به مردم، محله‌ها، مشاغل و میراث در معرض فراموشی به‌صورت نظام‌مند ثبت، ضبط و نگهداری شوند.

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