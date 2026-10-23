به گزارش میراث‌آریا، در پیام تسلیت سیدرضا صالحی‌امیری آمده است:

«خانواده محترم زنده‌یاد مهدی حنیفه‌زاده سندانی

درگذشت فرزند عزیزتان، مهدی حنیفه‌زاده سندانی، سرباز وظیفه یگان حفاظت مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد، موجب تأثر و اندوه عمیق شد.

بی‌تردید، فقدان آن جوان، اندوهی سنگین و جانکاه برای خانواده و بستگان اوست. در این روزهای دشوار، خود را در غم و اندوه شما شریک می‌دانم و این ضایعه دردناک را صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت و مغفرت الهی و برای خانواده داغدار و سایر بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

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