گام‌ بلند همدان برای توسعه گردشگری ورزشی و سلامت

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری جمعه اول آبان گفت: در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و اجرایی در دو حوزه راهبردی گردشگری ورزشی و سلامت، ابلاغ میز تخصصی گردشگری ورزشی به رامین کاویانی‌فرد و ابلاغ میز تخصصی گردشگری سلامت به امین کاویانی‌فرد اعطا شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: در ادامه این تعاملات و با هدف ارتقای سطح سلامت و تندرستی کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، دو تفاهم‌نامه همکاری در حوزه‌های پزشکی و ورزشی با مشارکت به امضا رسید.

او اضافه کرد: این تفاهم‌نامه‌ها با تمرکز بر توسعه همکاری‌های تخصصی در حوزه سلامت و ورزش، زمینه‌ساز بهره‌گیری هدفمند از دانش پزشکی و ظرفیت‌های ورزشی در مسیر ارتقای سلامت کارکنان و گسترش خدمات مرتبط خواهد بود.

اکبری تصریح کرد: هم‌افزایی میان دانش پزشکی، توانمندی‌های ورزشی و ظرفیت‌های صنعت گردشگری، فرصتی ارزشمند برای توسعه گردشگری سلامت و ورزشی و ایجاد بسترهای نوین همکاری میان نهادهای تخصصی فراهم می‌کند، مسیری که می‌تواند با تکیه بر دانش، تعامل سازنده و برنامه‌ریزی هدفمند، افق‌های تازه‌ای را در عرصه سلامت و گردشگری ترسیم کند.

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