به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا قاسمی جمعه اول آبان، در نشست انجمن فعالان فضای مجازی و تولید محتوای گردشگری استان همدان، بر ضرورت توسعه سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش گردشگری تاکید کرد.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان اظهار کرد: تبدیل ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان به فرصت‌های واقعی اقتصادی، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، تسهیل فرایندهای اداری و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی است.

او افزود: شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تدوین بسته‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های شهرستان‌ها، پیگیری صدور مجوزهای قانونی و تلاش برای رفع موانع اجرایی پروژه‌ها، از محورهای اصلی فعالیت معاونت سرمایه‌گذاری استان به شمار می‌رود.

قاسمی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بیان کرد: توسعه سرمایه‌گذاری گردشگری تنها با صدور مجوز محقق نمی‌شود؛ بلکه آماده‌سازی فرصت‌ها، پیگیری مسائل زیرساختی، تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به اطلاعات موردنیاز و همراهی با طرح‌ها تا مرحله اجرا، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت پروژه‌ها دارد.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ادامه داد: توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، تقویت ارتباط با تشکل‌های تخصصی و فعالان اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی، از رویکردهایی است که می‌تواند روند اجرای طرح‌های گردشگری را تسریع کند.

او بر ضرورت توجه به قابلیت‌های اقتصادی شهرستان‌های استان تاکید کرد و گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید بر اساس ظرفیت‌های بومی، نیازهای زیرساختی، توجیه اقتصادی و امکان اجرای پروژه‌ها شناسایی و اولویت‌بندی شوند تا سرمایه‌های بخش خصوصی به سمت طرح‌های اثربخش هدایت شود.

قاسمی با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری در توسعه منطقه‌ای، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در گردشگری علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق کسب‌وکارهای محلی، می‌تواند به افزایش ماندگاری گردشگران، تقویت اقتصاد شهرستان‌ها و بهره‌برداری موثرتر از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان کمک کند.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان در پایان بیان کرد: رویکرد معاونت سرمایه‌گذاری استان، حرکت از معرفی ظرفیت‌ها به سمت آماده‌سازی فرصت‌های عملیاتی، تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و پیگیری اجرای پروژه‌هاست. در همین راستا با تمرکز بر هشت محور اجرایی شامل شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل فرایندهای اداری، جذب سرمایه‌گذاران، پیگیری اجرای پروژه‌ها، آموزش و توانمندسازی، بازاریابی و معرفی ظرفیت‌های استان و توسعه مشارکت‌های سرمایه‌گذاری، به دنبال ایجاد پیوند مؤثر میان ظرفیت‌های گردشگری و فرصت‌های اقتصادی و فراهم‌کردن زمینه توسعه پایدار گردشگری در شهرستان‌های استان است.

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