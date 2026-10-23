به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدامین صانعی‌مهری، سرپرست اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به همراه معاونان و جمعی از مسئولان روابط‌عمومی وزارتخانه، در حاشیه نخستین کارگاه آموزشی و عملی «تاریخ شفاهی؛ دوره مقدماتی»، با مدیران روابط‌عمومی ادارات‌کل استانی دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار امروز جمعه یکم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در هتل لاله تهران برگزار شد و طی آن، مدیران روابط‌عمومی استان‌ها دیدگاه‌ها، مسائل و دغدغه‌های خود را درباره وضعیت فعالیت‌های حرفه‌ای این حوزه، الزامات اطلاع‌رسانی، ارتباطات رسانه‌ای، ساختار سازمانی و منابع انسانی مطرح کردند.

در این نشست، موضوعات مرتبط با عملکرد روابط‌عمومی‌های استانی و تعامل آن‌ها با ستاد وزارتخانه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران به بیان چالش‌ها و نیازهای موجود در مسیر انجام ماموریت‌های اطلاع‌رسانی و ارتباطی پرداختند.

بخش مهمی از گفت‌وگوها به مسائل اجرایی و حرفه‌ای روابط‌عمومی‌ها، ظرفیت‌های رسانه‌ای استان‌ها، نیازهای نیروی انسانی، محدودیت‌های ساختاری و ضرورت توجه به اقتضائات متفاوت فعالیت در سطح استان‌ها اختصاص داشت. مدیران استانی نیز با تشریح تجربیات و مسائل محیط کاری خود، دیدگاه‌ها و پیشنهادهایشان را برای بهبود روند فعالیت‌ها و تقویت هماهنگی میان بخش‌های ستادی و استانی مطرح کردند.

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