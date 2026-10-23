به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید ربیعی، مدیرکل توسعه منابع انسانی و تحول اداری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نشست با مدیران روابط‌عمومی ادارات‌کل استانی، با پذیرش بخشی از چالش‌های مطرح‌شده درباره کمبود نیروی انسانی، محدودیت‌های ساختاری، حجم بالای مسئولیت‌ها و دغدغه‌های معیشتی کارکنان، بر ضرورت پیگیری راهکارهای اجرایی برای بهبود شرایط فعالیت این حوزه تاکید کرد.

ربیعی با اشاره به جایگاه روابط‌عمومی در ساختار وزارتخانه و مسئولیت‌های گسترده این حوزه در اطلاع‌رسانی، ارتباطات رسانه‌ای و تبیین فعالیت‌های سازمانی، اظهار کرد: مسائل مطرح‌شده از سوی مدیران روابط‌عمومی استان‌ها، از جمله محدودیت‌های نیروی انسانی و ضرورت تناسب میان ماموریت‌ها و امکانات، قابل‌توجه است و باید با بررسی کارشناسی و شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف، برای رفع آن‌ها اقدام کرد.

او با تشریح پیشینه ساختاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیان کرد: این مجموعه در طول سالیان گذشته، متناسب با تحولات سازمانی و ادغام و الحاق حوزه‌های مرتبط، مسیر متفاوتی را طی کرده و در نهایت به ساختار کنونی وزارتخانه رسیده است. با وجود این تحولات، همچنان در برخی بخش‌ها، به‌ویژه حوزه‌های عمومی از جمله روابط‌عمومی، ضرورت بازنگری در تناسب ساختار سازمانی با وظایف و مأموریت‌ها احساس می‌شود.

افزایش ۴۲۴۰ پست سازمانی؛ گامی در توسعه ظرفیت تشکیلاتی وزارتخانه

مدیرکل توسعه منابع انسانی و تحول اداری وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تقویت ساختار سازمانی وزارتخانه گفت: در جریان تعاملات و مذاکرات صورت‌گرفته با سازمان اداری و استخدامی کشور، زمینه افزایش ۴۲۴۰ پست سازمانی فراهم شد که اقدامی مهم در توسعه ظرفیت تشکیلاتی این مجموعه به شمار می‌رود.

ربیعی با تاکید بر تفاوت میان ایجاد پست سازمانی و تأمین نیروی انسانی افزود: افزایش ظرفیت تشکیلاتی، به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیازهای اجرایی نیست بلکه استقرار نیروی انسانی متناسب با مأموریت‌ها و جایگاه‌های مصوب نیز اهمیت دارد. تحقق این هدف، به‌ویژه در حوزه‌های عمومی، مستلزم پیگیری مستمر و تعامل با مراجع ذی‌صلاح است.

او تصریح کرد: لازم است ساختارهای موجود به‌صورت دقیق تحلیل شوند و با شناسایی نقاط قوت، ضعف و نیازهای واقعی، راهکارهای اصلاحی متناسب با مأموریت‌های وزارتخانه طراحی و پیگیری شود. در این چارچوب، مسائل روابط‌عمومی‌های استانی نیز باید با توجه به حجم فعالیت‌ها، مسئولیت‌های رسانه‌ای و الزامات ارتباطی آن‌ها بررسی شود.

پیگیری اختصاص دو تا سه نیروی شرکتی به روابط‌عمومی استان‌ها

ربیعی در تشریح یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در نشست مدیران روابط‌عمومی استان‌ها، از پیگیری اخذ مجوز برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز این حوزه خبر داد و گفت: در صورت اخذ مجوزهای لازم، تلاش خواهیم کرد زمینه اختصاص دو تا سه نیروی شرکتی به روابط‌عمومی هر استان فراهم شود.

او با اشاره به مراحل اداری این موضوع خاطرنشان کرد: درخواست مربوط به تأمین این نیروها در مسیر پیگیری قرار دارد و روند آن از مجاری ذی‌ربط دنبال می‌شود، ازاین‌رو، اجرای این برنامه به موافقت مراجع صلاحیت‌دار و صدور مجوزهای لازم وابسته است.

مدیرکل توسعه منابع انسانی و تحول اداری وزارت میراث‌فرهنگی همچنین درباره درخواست مطرح‌شده برای بررسی سختی کار کارکنان روابط‌عمومی‌ها اظهار کرد: این موضوع نیازمند بررسی از منظر ضوابط و مقررات مربوط است و آن را با معاون حوزه منابع انسانی مطرح خواهم کرد تا امکان اجرای آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

تاکید بر فرهنگ سازمانی، اخلاق حرفه‌ای و ارزیابی عملکرد

ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود، فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای را از مؤلفه‌های مهم ارتقای کیفیت عملکرد کارکنان دانست و از اقدامات انجام‌شده در این زمینه خبر داد.

او با اشاره به تدوین فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای در وزارتخانه گفت: این دو موضوع تدوین شده و پس از طی مراحل مربوط و دریافت تاییدیه از سازمان اداری و استخدامی کشور، به استان‌ها ابلاغ شده است. همچنین کار پژوهشی مرتبط با تدوین نظام ارزیابی عملکرد مدیران به پایان رسیده است.

ربیعی با تاکید بر ضرورت ایجاد پیوند میان عملکرد و نظام پرداخت کارکنان افزود: اعتقاد دارم میان افرادی که با مسئولیت‌پذیری و تلاش بیشتری کار می‌کنند و افرادی که عملکرد متفاوتی دارند، باید تمایز معناداری وجود داشته باشد. نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، در صورت طراحی و اجرای صحیح، می‌تواند به تقویت انگیزه، ارتقای بهره‌وری و افزایش مسئولیت‌پذیری سازمانی کمک کند.

او خاطرنشان کرد: توجه به عملکرد کارکنان باید در کنار رعایت اصول حرفه‌ای، احترام به نیروی انسانی و ایجاد زمینه مناسب برای رشد و پیشرفت شغلی دنبال شود.

تعهد سازمانی؛ سرمایه‌ای برای عبور از محدودیت‌ها

مدیرکل توسعه منابع انسانی و تحول اداری وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به تجربه بیش از ۲۶ سال فعالیت حرفه‌ای خود، بر اهمیت تعهد سازمانی، امیدواری و حفظ انگیزه در محیط کار تاکید کرد.

ربیعی با بیان اینکه بخش مهمی از پیشرفت سازمانی به کیفیت تلاش و مسئولیت‌پذیری کارکنان وابسته است، گفت: کارکنان و مدیران باید با حفظ انگیزه و تعهد حرفه‌ای، ظرفیت‌های موجود را به بهترین شکل به کار بگیرند. البته این موضوع به معنای نادیده‌گرفتن مشکلات و محدودیت‌ها نیست بلکه در کنار پیگیری مطالبات، باید از توان تخصصی و تجربه‌های موجود نیز برای بهبود شرایط بهره برد.

او با اشاره به تجربه فعالیت در حوزه‌های مختلف مدیریتی و اجرایی افزود: احترام به کارکنان، توجه به مسائل کارشناسان و فراهم‌کردن زمینه فعالیت مؤثر آنان، از اولویت‌های مهم در مدیریت منابع انسانی است. تلاش خواهیم کرد مسائل مطرح‌شده را در چارچوب اختیارات و ظرفیت‌های قانونی پیگیری کنیم.

ربیعی در پایان، با قدردانی از تلاش مدیران و کارشناسان روابط‌عمومی در ستاد و استان‌ها، بر اهمیت تقویت ارتباط میان بخش‌های ستادی و استانی و پیگیری مسائل این حوزه تاکید کرد.

این نشست در حاشیه نخستین کارگاه آموزشی و عملی «تاریخ شفاهی؛ دوره مقدماتی» وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در هتل لاله تهران برگزار شد و مدیران روابط‌عمومی استان‌ها در آن، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را درباره مسائل رسانه‌ای، ساختاری، نیروی انسانی و شرایط اجرایی فعالیت‌های روابط‌عمومی مطرح کردند.

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