کارگاه آموزشی و پژوهشی فیلاتلی و گردشگری خوراک برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در کارگاه تخصصی کارگاه آموزشی و پژوهشی فیلاتلی و گردشگری خوراک (گاسترونومی)، احمد چایچی امیرخیر و بهار بیشمی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری سخنرانی کردند.

احمد چایچی امیرخیر، باستان‌شناس و عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در این نشست گاسترونومی را دانش و مطالعه فرهنگ خوراک غذا و شیوه‌های تهیه، عرضه و مصرف آن دانست و تصریح‌کرد: این حوزه رابطه میان غذا، تاریخ، جغرافیا، محیط زیست و فرهنگ جوامع انسانی را بررسی می‌کند. گاسترونومی تنها به آشپزی محدود نیست بلکه مواد اولیه فنون، پخت، ذائقه‌ها و سنت‌های غذایی را نیز در بر می‌گیرد.

به گفته او، گاسترونومی با گردشگری خوراک پیوند دارد و می‌تواند در شناخت میراث غذایی، معرفی مقاصد گردشگری و تجربه فرهنگ‌های بشری داشته باشد. از این منظر، غذا نه فقط یک نیاز زیستی، بلکه پدیده‌ای فرهنگی و تاریخی و بخشی از میراث ناملموس بشری است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در ادامه افزود: میراث فرهنگی ناملموس به مجموعه‌ای از سنت‌ها، دانش‌ها، مهارت‌ها، آیین‌ها و شیوه‌های زندگی گفته می‌شود که جوامع وگروه‌های انسانی آن‌ها را بخشی از میراث فرهنگی خود می‌دانند. این میراث از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و در گذر زمان متناسب با محیط تاریخ و تجربه‌های اجتماعی تغییر می‌کند و جلوه‌های آن شامل سنت‌های شفاهی، هنرهای اجرایی، ایین‌ها و مراسم، دانش مرتبط با طبیعت و جهان و مهارت‌های سنتی است.

چایچی امیرخیر تصریح‌کرد: دانش بومی درباره مواد غذایی، روش‌های پخت، نگهداری و مصرف خوراک نیز می‌تواند بخشی از میراث فرهنگی ناملموس باشد. ارزش این میراث تنها در قدمت آن نیست بلکه در معنا، کارکرد اجتماعی و هویت فرهنگی آن برای جامعه حامل آن است. بر اساس کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو، حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس به معنای تضمین تداوم و انتقال آن و نه صرفاً ثبت و مستندسازی آن است.

او در ادامه در تعریف برندینگ خاطرنشان کرد: برندینگ فرایند ایجاد شکل دهی و تقویت هویت و تصویر ذهنی یک محصول، خدمت، سازمان یا مقصد در ذهن مخاطبان است. برندینگ شامل نام، نشان، طراحی بصری، پیام‌ها، ارزش‌ها، تجربه‌هایی است که یک برند از دیگران متمایز می‌کند و هدف آن ایجاد شناخت، اعتماد، تمایز و ارتباط پایدار میان برند و مخاطبان است.

این باستان‌شناس افزود: در حوزه میراث‌فرهنگی، برندینگ با معرفی غذاهای بومی، سنت‌های آشپزی و هویت غذایی یک منطقه به جذابیت مقصد کمک می‌کند. بنابراین برندینگ صرفاً تبلیغات یا طراحی لوگو نیست، بلکه فرایند مدیریت هویت، ادراک و تجربه مخاطب در طول زمان است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در ادامه گفت: فیلاتلی دانش و فعالیت پژوهشی و گردآورانه درباره تمبرهای پستی و دیگر اقلام مرتبط با تاریخ و نظام پست است. این حوزه به مطالعه تمبرها از نظر تاریخی، فرهنگی، هنری، سیاسی، اقتصادی، فنی و اجتماعی می‌پردازد. موضوعات فیلاتلی علاوه بر تمبرهای منتشر شده، می‌تواند شامل نمونه‌های چاپی، پاکت‌ها، مهرهای پستی، نامه‌ها و دیگر اسناد و اقلام مرتبط با پست باشد.

او افزود: فیلاتلی از طریق بررسی تصاویر، نوشته‌ها، مناسبت‌ها و نمایدهای روی تمبرها، اطلاعاتی درباره تاریخ و فرهنگ جوامع فراهم می‌کند. تمبرها می‌توانند حامل پیام‌هایی درباره میراث‌فرهنگی، شخصیت‌های تاریخی، آثار باستانی، غذاها، جاذبه‌های گردشگری و هویت ملی باشند. بنابراین فیلاتلی علاوه بر گردآوری، ابزاری برای پژوهش تاریخی و فرهنگی، مستندسازی میراث و شناخت شیوه‌های بازنمایی هویت و مقاصد گردشگری است.

بهار بیشمی عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، در ادامه این نشست گردشگری گاسترونومی را نوعی گردشگری در حال رشد خواند و تصریح کرد: سازمان جهانی گردشگری، گردشگری گاسترونومی را به عنوان نوعی از فعالیت‌های گردشگری توصیف می‌کند که با تجربه بازدیدکننده در ارتباط با غذا و محصولات و فعالیت‌های مرتبط با غذا هنگام مسافرت مشخص می‌شود. گردشگری گاسترونومی مبتنی بر مفهوم شناخت و یادگیری، غذا خوردن، چشیدن و لذت بردن از فرهنگ گاسترونومی که مختص یک سرزمین با قلمرو است.

بیشمی اظهار کرد: امروزه یک اجماع گسترده وجود دارد که طبق آن گردشگری گاسترونومی می‌تواند به اهداف توسعه پایدار در مقاصد کمک کند و فرصت بزرگی برای توسعه سهم آن در حوزه‌هایی مانند توسعه روستایی، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال یا مصرف و تولید مسئولانه وجود دارد.

او در ادامه به تعریف برخی از کلید واژه‌ها همچون غذای بین‌المللی، غذای محلی، شهرهای خلاق یونسکو و گردشگری غذا پرداخت و با ارائه روش شناختی برای تهیه یک برنامه راهبردی برای گردشگری گاسترونومی به تشریح آن در مراحل تشریح راهبردی، برنامه راهبردی و برنامه اقدامات پرداخت با اشاره به عناصر لازم برای تجزیه و تحلیل منابع، محصولات و مدیریت مقصد به ارائه برخی از پیشنهادات برای مصرف گردشگر گاسترونومی پرداخت.

در ادامه این نشست محمدرضا عطوفی، مجموعه دار تمبرهای خارجی به معرفی تمبرهای مجموعه‌اش در حوزه گاسترونومی پرداخت.

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