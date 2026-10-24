۲ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۲

دیدار مسئولان شهرستان شازند با خانواده شهید احسان قدبیگی به مناسبت هفته فرهنگی شازند

دیدار مسئولان شهرستان شازند با خانواده شهید احسان قدبیگی به مناسبت هفته فرهنگی شازند

هم‌زمان با هفته فرهنگی شهرستان شازند و با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا و تکریم خانواده‌های معظم ایثارگران، جمعی از مسئولان شهرستان با حضور در منزل شهید والامقام احسان قدبیگی در شهر هندودر، با خانواده این شهید گرانقدر دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز پنجشنبه 30 مهرماه به مناسبت هفته فرهنگی شهرستان شازند در بخش سربند، خزروی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، موسوی، سرپرست بخشداری سربند، بیگ‌محمدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان، سروان صیادی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید بهشتی هندودر، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر هندودر، با حضور در منزل شهید والامقام احسان قدبیگی، با خانواده معظم این شهید دیدار و گفت‌وگو کردند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شازند، با تأکید بر اهمیت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت، اظهار کرد: تکریم خانواده‌های معظم شهدا، ادای دین به انسان‌های بزرگی است که با فداکاری و ایثار خود، امنیت، عزت و آرامش امروز جامعه را رقم زدند. زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و انتقال ارزش‌های والای آنان به نسل‌های آینده، از مهم‌ترین مسئولیت‌های فرهنگی جامعه به شمار می‌رود.

محمد اتابکی افزود: هفته فرهنگی شهرستان شازند فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این شهرستان و همچنین تجلیل از سرمایه‌های معنوی و ارزش‌های ماندگار آن است؛ بی‌تردید، فرهنگ ایثار و شهادت از برجسته‌ترین جلوه‌های هویت فرهنگی این سرزمین به شمار می‌رود.

این دیدار در راستای پاسداشت مقام شامخ شهدا، تکریم خانواده‌های معظم ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در چارچوب برنامه‌های هفته فرهنگی شهرستان شازند برگزار شد.
 

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کد خبر 1405080200026
رضا تربتی
دبیر مرضیه امیری

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