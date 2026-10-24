به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی جمعه یکم آبانماه ۱۴۰۵ گفت: رونمایی از تمبر یادبود غار تاریخی چال‌نخجیر دلیجان در رویداد «ایران جان، مرکزی ایران» با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و گردشگری استان مرکزی و پاسداشت جلوه‌های ارزشمند میراث طبیعی کشور برگزار شد و طی آن، تمبر یادبود غار چال‌نخجیر به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین جاذبه‌های طبیعی و گردشگری استان مرکزی رونمایی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، در این مراسم با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر استان اظهار کرد: غار چال‌نخجیر دلیجان از سرمایه‌های ارزشمند طبیعی و گردشگری استان مرکزی است که با برخورداری از جلوه‌های منحصربه‌فرد زمین‌شناختی، ظرفیت قابل‌توجهی برای معرفی استان در سطح ملی و توسعه گردشگری دارد.

وی افزود: رونمایی از تمبر یادبود این اثر طبیعی، اقدامی ارزشمند در راستای ثبت و ماندگاری نام و تصویر یکی از جاذبه‌های شاخص استان در حافظه فرهنگی کشور است و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت حفاظت از میراث طبیعی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری منطقه باشد.

غار چال‌نخجیر دلیجان از جاذبه‌های برجسته طبیعی استان مرکزی به شمار می‌رود که با ساختارهای آهکی و جلوه‌های چشم‌نواز درونی خود، یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری طبیعی منطقه محسوب می‌شود. رونمایی از تمبر یادبود این اثر در چارچوب رویداد «ایران جان، مرکزی ایران»، گامی در مسیر معرفی گسترده‌تر این سرمایه طبیعی و تقویت جایگاه استان مرکزی در نقشه گردشگری کشور است.



انتهای پیام/