به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، بهرام سرمست روز جمعه اول آبان ماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح مدرسه ۹ کلاسه برکت مهدیه و شهدای کلیبر، با اشاره به اهمیت پروژه‌های افتتاح‌ شده و در دست اجرای شهرستان بیان کرد: تمام پروژه‌هایی که امروز به بهره‌برداری رسیده یا در حال اجراست، در مسیر توسعه و آبادانی کلیبر ارزشمند است و این شهرستان ظرفیت‌های بالایی برای پیشرفت دارد.



استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری کلیبر افزود: منطقه بکر کلیبر از قابلیت‌های قابل توجهی برای توسعه گردشگری برخوردار است و ایجاد امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز، از جمله هتل و اقامتگاه‌های گردشگری، در برنامه مدیریت استان قرار دارد.



او با اشاره به روند اجرای سد پیغام‌ چای گفت: این سد از جمله پروژه‌هایی بود که سالیان متمادی راکد مانده بود، اما اکنون از پیشرفت مناسبی برخوردار است. همچنین تصفیه‌ خانه مرتبط با این طرح در مصوبات سفر رئیس‌ جمهوری، دکتر پزشکیان، مورد توجه و اولویت قرار گرفته است.



سرمست با تأکید بر اهمیت توسعه فضاهای آموزشی خاطرنشان کرد: نهضت توسعه فضاهای آموزشی از اولویت‌ های دولت پزشکیان است و اقدامات انجام‌ شده در حوزه بهداشت و درمان، از جمله ساخت خانه‌ های بهداشت در کلیبر، می‌ تواند الگویی برای توسعه و گسترش فضاهای آموزشی باشد.



استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه تحقق نهضت توسعه فضاهای آموزشی بیش از هر چیز به مشارکت و همت خیران مدرسه‌ ساز وابسته است، بیان کرد: سیاست دولت در توسعه عدالت آموزشی با نیت خیرخواهانه خیران مدرسه‌ ساز پیوند خورده و این هم‌ افزایی می‌تواند زمینه‌ ساز ارتقای کیفیت آموزش در مناطق مختلف باشد.



سرمست ادامه داد: به مدیران استان تأکید کرده‌ایم از طریق مولدسازی و بهره‌گیری از سیاست‌های درآمدزا برای مدارس، زمینه افزایش سرانه آموزشی، تجهیز مدارس و هوشمندسازی فضاهای آموزشی را فراهم کنند.



او با اشاره به تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی در استان گفت: با وجود شرایط جنگی کشور و ضرورت توجه به تقویت بنیه دفاعی و تأمین معیشت مردم، از توسعه راه‌های روستایی و زیرساخت‌های عمرانی غافل نشده‌ایم.



استاندار آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: عزم و اراده مردم و مسئولان این است که مسیر سازندگی، توسعه و آبادانی را با قدرت ادامه دهیم.



سرمست همچنین با اشاره به ظرفیت‌های معدنی کلیبر اظهار کرد: معادن موجود در این منطقه، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال به شمار می‌روند و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها باید با رعایت الزامات و ملاحظات زیست‌ محیطی انجام شود.



او در ادامه به بازدید خود از کارخانه نفلین‌سینیت کلیبر اشاره کرد و گفت: با رفع مشکلات و موانع این مجموعه، زمینه رونق بیشتر تولید و افزایش فرصت‌های اشتغال در شهرستان فراهم خواهد شد.



مدرسه ۹ کلاسه برکت مهدیه و شهدای کلیبر با مشارکت خیر مدرسه‌ ساز، حاج عیسی غریبی، در دو طبقه احداث شده است. این مدرسه دارای یک‌ هزار و ۱۶۳ مترمربع زیربنا و ۹۶۳ مترمربع محوطه‌سازی است و برای احداث آن ۵۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. ۸۵ درصد اعتبار پروژه از سوی دولت و ۱۵ درصد آن از محل مشارکت خیر مدرسه‌ساز تأمین شده است.

انتهای پیام/