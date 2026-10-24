۲ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۶

جلوه‌گری هنر، فرهنگ و توانمندی بانوان روستایی در نمایشگاه فرهنگی مالمیر شازند؛ از فرش «گل‌بوته مالمیر» تا غذاهای سنتی و صنایع‌دستی

جلوه‌گری هنر، فرهنگ و توانمندی بانوان روستایی در نمایشگاه فرهنگی مالمیر شازند؛ از فرش «گل‌بوته مالمیر» تا غذاهای سنتی و صنایع‌دستی

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان شازند گفت: هم‌زمان با هفته فرهنگی شهرستان شازند و در چارچوب رویداد ملی «ایران جان»، نمایشگاه توانمندی‌های بانوان روستایی در مسجد جامع روستای مالمیر با محوریت معرفی هنر اصیل فرش‌بافی «گل‌بوته مالمیر» برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد اتابکی، یکم آبانماه ۱۴۰۵با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های بانوان روستایی در مسجد جامع روستای مالمیر، اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی، پاسداشت میراث فرهنگی ناملموس، حمایت از تولیدات محلی و فراهم‌کردن زمینه معرفی هنر و توانمندی بانوان روستایی، هم‌زمان با هفته فرهنگی شهرستان شازند و رویداد ملی «ایران جان» برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شازند افزود: یکی از بخش‌های شاخص این رویداد، برگزاری کارگاه آموزشی و معرفی فرش اصیل «گل‌بوته مالمیر» بود؛ هنری ریشه‌دار که از گذشته تا امروز، جایگاه ویژه‌ای در میان بافندگان فرش منطقه مالمیر و بخش سربند داشته و به‌عنوان یکی از جلوه‌های ارزشمند هنر و هویت بومی این منطقه شناخته می‌شود. معرفی این هنر اصیل، گامی مؤثر در مسیر انتقال دانش و مهارت‌های سنتی به نسل‌های آینده و زمینه‌ساز توجه بیشتر به ظرفیت‌های صنایع‌دستی منطقه است.

او با اشاره به تنوع بخش‌های مختلف نمایشگاه تصریح کرد: عرضه محصولات صنایع‌دستی، تولیدات لبنی و کشاورزی و برگزاری جشنواره غذاهای سنتی و محلی، شامل انواع آش، شیرینی‌های سنتی، ترشیجات و پیش‌غذاهای بومی، فرصتی فراهم کرد تا توانمندی‌های بانوان روستایی و بخشی از فرهنگ غذایی و شیوه‌های تولید محلی منطقه به بازدیدکنندگان معرفی شود.

اتابکی در پایان خاطرنشان کرد: هفته فرهنگی شهرستان شازند و رویداد ملی «ایران جان» فرصت ارزشمندی برای معرفی داشته‌های تاریخی، فرهنگی، هنری و گردشگری مناطق مختلف شهرستان است. معرفی هنرهایی همچون فرش «گل‌بوته مالمیر» در کنار ظرفیت‌های صنایع‌دستی، تولیدات بومی و بناهای تاریخی، می‌تواند در تقویت هویت فرهنگی منطقه، افزایش شناخت عمومی از جاذبه‌های کمترشناخته‌شده و فراهم‌کردن زمینه توسعه پایدار گردشگری روستایی نقش مؤثری ایفا کند.

همچنین در ادامه این برنامه، مسئولان از منزل تاریخی خاندان اشتری در روستای تواندشت علیا و حمام تاریخی این روستا بازدید کردند؛ بازدیدی که فرصتی برای توجه به ظرفیت‌های تاریخی و معماری روستاهای بخش سربند و بررسی اهمیت صیانت از آثار ارزشمند به‌جامانده از گذشته فراهم آورد.
 

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کد خبر 1405080200030
رضا تربتی
دبیر محمد آوخ

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