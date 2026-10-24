به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد اتابکی، یکم آبانماه ۱۴۰۵با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های بانوان روستایی در مسجد جامع روستای مالمیر، اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی، پاسداشت میراث فرهنگی ناملموس، حمایت از تولیدات محلی و فراهم‌کردن زمینه معرفی هنر و توانمندی بانوان روستایی، هم‌زمان با هفته فرهنگی شهرستان شازند و رویداد ملی «ایران جان» برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شازند افزود: یکی از بخش‌های شاخص این رویداد، برگزاری کارگاه آموزشی و معرفی فرش اصیل «گل‌بوته مالمیر» بود؛ هنری ریشه‌دار که از گذشته تا امروز، جایگاه ویژه‌ای در میان بافندگان فرش منطقه مالمیر و بخش سربند داشته و به‌عنوان یکی از جلوه‌های ارزشمند هنر و هویت بومی این منطقه شناخته می‌شود. معرفی این هنر اصیل، گامی مؤثر در مسیر انتقال دانش و مهارت‌های سنتی به نسل‌های آینده و زمینه‌ساز توجه بیشتر به ظرفیت‌های صنایع‌دستی منطقه است.

او با اشاره به تنوع بخش‌های مختلف نمایشگاه تصریح کرد: عرضه محصولات صنایع‌دستی، تولیدات لبنی و کشاورزی و برگزاری جشنواره غذاهای سنتی و محلی، شامل انواع آش، شیرینی‌های سنتی، ترشیجات و پیش‌غذاهای بومی، فرصتی فراهم کرد تا توانمندی‌های بانوان روستایی و بخشی از فرهنگ غذایی و شیوه‌های تولید محلی منطقه به بازدیدکنندگان معرفی شود.

اتابکی در پایان خاطرنشان کرد: هفته فرهنگی شهرستان شازند و رویداد ملی «ایران جان» فرصت ارزشمندی برای معرفی داشته‌های تاریخی، فرهنگی، هنری و گردشگری مناطق مختلف شهرستان است. معرفی هنرهایی همچون فرش «گل‌بوته مالمیر» در کنار ظرفیت‌های صنایع‌دستی، تولیدات بومی و بناهای تاریخی، می‌تواند در تقویت هویت فرهنگی منطقه، افزایش شناخت عمومی از جاذبه‌های کمترشناخته‌شده و فراهم‌کردن زمینه توسعه پایدار گردشگری روستایی نقش مؤثری ایفا کند.

همچنین در ادامه این برنامه، مسئولان از منزل تاریخی خاندان اشتری در روستای تواندشت علیا و حمام تاریخی این روستا بازدید کردند؛ بازدیدی که فرصتی برای توجه به ظرفیت‌های تاریخی و معماری روستاهای بخش سربند و بررسی اهمیت صیانت از آثار ارزشمند به‌جامانده از گذشته فراهم آورد.



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