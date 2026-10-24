۲ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۸

استاندار یزد

رایزنی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و گردشگری یزد با ایتالیا

رایزنی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و گردشگری یزد با ایتالیا

استاندار یزد در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، با تأکید بر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی استان، توسعه همکاری‌های گردشگری با شهرهای تاریخی ایتالیا، جذب سرمایه‌گذاران خارجی، انتقال فناوری و تسهیل صادرات محصولات یزد به بازارهای اروپایی را از محورهای مهم گسترش مناسبات دوجانبه برشمرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه، محمدرضا بابایی در نشست مشترک با سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، راهکارهای توسعه دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی و زمینه‌های گسترش همکاری‌های تجاری، گردشگری و سرمایه‌گذاری میان استان یزد و کشور ایتالیا را بررسی کرد.

استاندار یزد در این دیدار با اشاره به ثبت جهانی شهر تاریخی یزد و ظرفیت‌های غنی فرهنگی و تاریخی استان، توسعه مناسبات گردشگری میان یزد و شهرهای تاریخی ایتالیا را یکی از زمینه‌های مهم همکاری دانست و بر ضرورت معرفی جاذبه‌ها و توانمندی‌های گردشگری استان در عرصه بین‌المللی تأکید کرد.

بابایی همچنین با تشریح جایگاه استان در حوزه‌های صنعت و معدن، به‌ویژه ظرفیت‌های برجسته آن در تولید کاشی و سرامیک، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای تسهیل انتقال فناوری، نوسازی ماشین‌آلات صنعتی و توسعه بازارهای صادراتی را ضروری دانست.

او در ادامه، بر استفاده از ظرفیت سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و حمایت از کارآفرینان و صادرکنندگان یزدی برای حضور مؤثرتر در بازارهای اروپایی تأکید کرد.

این نشست در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی استان یزد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی برای توسعه گردشگری، گسترش مبادلات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برگزار شد.

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کد خبر 1405080200032
نجمه میثاق یزدی
دبیر مرضیه امیری

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