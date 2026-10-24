۲ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۹

با حضور استاندار آذربایجان شرقی انجام شد:

افتتاح مجتمع گردشگری «بهشت شب‌های کلیبر» با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومانی

افتتاح مجتمع گردشگری «بهشت شب‌های کلیبر» با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومانی

مجتمع گردشگری «بهشت شب‌های کلیبر» با حضور استاندار آذربایجان‌شرقی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتمع گردشگری «بهشت شب‌های کلیبر» با حجم سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومانی برای احداث و بخش‌های اقامتی و پذیرایی، روز جمعه اول آبان ماه ۱۴۰۵ با حضور بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی افتتاح شد.

با بهره‌برداری از مجتمع گردشگری «بهشت شب‌های کلیبر»، زمینه اشتغال مستقیم ۱۲ نفر فراهم شده است.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ظرفیت‌ های بالای گردشگری شهرستان کلیبر، گفت: مدیریت استان از سرمایه‌گذاری در این حوزه و اجرای طرح‌های گردشگری با هدف توسعه زیرساخت‌ ها، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌ های شغلی حمایت می‌کند.

شهرستان کلیبر که در دل جنگل‌های ارسباران جای گرفته است، با برخورداری از اقلیمی خنک و مطبوع در فصول گرم سال، به‌عنوان یکی از انتخاب‌های نخست طبیعت‌گردان داخلی و خارجی، از شهرستان‌های مقصد گردشگری استان محسوب می‌شود.

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کد خبر 1405080200033
مجید فرامرزی
دبیر مرضیه امیری

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