۲ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۲

حضور هنرمندان صنایع‌دستی زرندیه در نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری/ جلوه‌ای از هنر، اصالت و هویت بومی در رویداد «ایران‌جان»

حضور هنرمندان صنایع‌دستی زرندیه در نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری/ جلوه‌ای از هنر، اصالت و هویت بومی در رویداد «ایران‌جان»

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زرندیه، از حضور هنرمندان صنایع‌دستی و معرفی ظرفیت‌های ارزشمند هنرهای سنتی و بومی در نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری بخشداری‌های مرکزی، خرقان و زاویه، همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران‌جان؛ مرکزی ایران» خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، زهرا رنجبر آزاد امروز شنبه ۲ آبانماه ۱۴۰۵گفت: همزمان با گرامیداشت رویداد ملی «ایران‌جان؛ مرکزی ایران»، نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری با مشارکت بخشداری‌های مرکزی، خرقان و زاویه شهرستان زرندیه، برگزار شد که میزبان هنرمندان صنایع‌دستی و عرضه‌کنندگان محصولات بومی و محلی است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زرندیه با تأکید بر اهمیت حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی اظهار کرد: هنرهای سنتی و صنایع‌دستی، بخشی ارزشمند از هویت فرهنگی و میراث ناملموس هر منطقه هستند و معرفی شایسته این ظرفیت‌ها در رویدادهای ملی، نقش مؤثری در رونق تولید، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و افزایش شناخت عمومی از توانمندی‌های بومی دارد.

وی افزود: رویداد «ایران‌جان؛ مرکزی ایران» فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده شهرستان زرندیه، پاسداشت هنر و فرهنگ روستایی و عشایری و تقویت جایگاه هنرمندان در چرخه اقتصادی و گردشگری منطقه است.
 

انتهای پیام/

کد خبر 1405080200034
رضا تربتی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha