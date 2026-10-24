به گزارش خبرنگار میراث آریا، زهرا رنجبر آزاد امروز شنبه ۲ آبانماه ۱۴۰۵گفت: همزمان با گرامیداشت رویداد ملی «ایران‌جان؛ مرکزی ایران»، نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری با مشارکت بخشداری‌های مرکزی، خرقان و زاویه شهرستان زرندیه، برگزار شد که میزبان هنرمندان صنایع‌دستی و عرضه‌کنندگان محصولات بومی و محلی است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زرندیه با تأکید بر اهمیت حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی اظهار کرد: هنرهای سنتی و صنایع‌دستی، بخشی ارزشمند از هویت فرهنگی و میراث ناملموس هر منطقه هستند و معرفی شایسته این ظرفیت‌ها در رویدادهای ملی، نقش مؤثری در رونق تولید، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و افزایش شناخت عمومی از توانمندی‌های بومی دارد.

وی افزود: رویداد «ایران‌جان؛ مرکزی ایران» فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده شهرستان زرندیه، پاسداشت هنر و فرهنگ روستایی و عشایری و تقویت جایگاه هنرمندان در چرخه اقتصادی و گردشگری منطقه است.



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