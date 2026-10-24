به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای حفاظت و نگهداری از آثار ارزشمند تاریخی و صیانت از اصالت معماری مسجد جامع یزد، عملیات نصب شیشه‌های حفاظتی بر ستون‌های ورودی جلوخان این بنای تاریخی با مشارکت و همکاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یزد و دفتر موقوفه مسجد جامع یزد انجام شد.

در ورودی جلوخان مسجد جامع، 2ستون مرمرین به بلندی ۱۲۵ و محیط حدود ۱۵۵ سانتی‌متر وجود دارد که بر سطوح آن‌ها نقوش و ابیاتی کنده‌کاری‌شده است و با توجه به منابع تاریخی و روایت‌های پیرامون محل، احتمالاً این ستون‌های کوچک به‌عنوان شمعدان مورد استفاده بوده‌اند.

نصب شیشه‌های حفاظتی با هدف مراقبت از این عناصر تاریخی و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی، در راستای صیانت از ارزش‌های معماری و هنری مسجد جامع یزد صورت گرفته است. اجرای اقدامات حفاظتی در چنین بناهایی، با توجه به ارزش تاریخی و ظرافت عناصر تزئینی، اهمیت ویژه‌ای در حفظ اصالت و ماندگاری آثار دارد.

مسجد جامع یزد به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های معماری ایرانی ـ اسلامی و از مهم‌ترین آثار تاریخی شهر جهانی یزد، جایگاهی برجسته در هویت تاریخی و فرهنگی این شهر دارد. سردر باشکوه، مناره‌های بلند، کاشی‌کاری‌های نفیس و تزئینات معماری این مجموعه، آن را به یکی از آثار شاخص میراث معماری ایران تبدیل کرده است.

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