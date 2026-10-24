به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مریم حاجی‌ابراهیمی روز شنبه ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با تشریح برنامه‌های این معاونت برای مشارکت در دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید گلستان گفت: نمایشگاه آثار صنایع‌دستی مرتبط با موضوعات مذهبی، شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت، از روز دوشنبه ۴ آبان‌ماه تا چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در خانه تاریخی امیرلطیفی، موزه صنایع‌دستی گرگان، برپا خواهد شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان گلستان با اشاره به اهمیت این رویداد ملی افزود: کنگره شهدا فرصتی ارزشمند برای پاسداشت فداکاری کسانی است که با ایثار جان خود، عزت و سربلندی را برای این سرزمین به یادگار گذاشتند. شهدا حقی بزرگ بر گردن همه ما دارند و زنده نگه‌داشتن یاد و آرمان‌های آنان، مسئولیتی همگانی است که هنرمندان و صنعتگران نیز می‌توانند با زبان اثرگذار هنر در آن نقش‌آفرین باشند.

او ادامه داد: برای حضور در این نمایشگاه، به هر ۱۴ شهرستان استان اطلاع‌رسانی و از هنرمندانی که آثاری متناسب با موضوع دارند، دعوت شده است محصولات خود را برای شرکت در نمایشگاه به گرگان ارسال کنند.

حاجی‌ابراهیمی با تأکید بر نبود محدودیت رشته‌ای در پذیرش آثار بیان کرد: هر یک از رشته‌های صنایع‌دستی که بتواند مفاهیم مذهبی و فرهنگ ایثار و شهادت را در قالب یک محصول هنری ارائه کند، امکان حضور در این نمایشگاه را دارد. آثاری با تصویر شهدا، جانمازها، تابلوها و دیگر دست‌ساخته‌هایی که این موضوعات را با نگاه هنری روایت می‌کنند، می‌توانند در این رویداد معرفی شوند.

او درباره تعداد آثار توضیح داد: تعداد نهایی محصولات پس از دریافت و بررسی آثار مشخص خواهد شد، اما پیش‌بینی می‌کنیم دست‌کم ۲۰ اثر در نمایشگاه ارائه شود. چیدمان نمایشگاه نیز برای روز یکشنبه برنامه‌ریزی شده است.

این مسئول افزود: در کنار معرفی آثار، برای محصولاتی که هنرمندان و صنعتگران از آن‌ها تعداد بیشتری تولید کرده‌اند، امکان عرضه و فروش نیز در نظر گرفته می‌شود تا این رویداد، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های آنان و حمایت از تولیدات مرتبط با این حوزه باشد.

حاجی‌ابراهیمی هدف اصلی نمایشگاه را معرفی فرهنگ ایثار و شهادت با بهره‌گیری از ظرفیت صنایع‌دستی دانست و گفت: هنر دست هنرمندان می‌تواند حامل مفاهیمی باشد که در حافظه جامعه ماندگار می‌شوند. وقتی یاد شهدا و روایت فداکاری آنان در یک اثر هنری جلوه پیدا می‌کند، امکان انتقال این پیام به مخاطبان و نسل‌های آینده نیز فراهم می‌شود. حضور هنرمندان در کنگره، جلوه‌ای از همراهی جامعه هنری با پاسداشت این سرمایه‌های معنوی است.

او در ادامه، تولید یک تابلوفرش دست‌باف ویژه کنگره را از دیگر برنامه‌های این معاونت عنوان کرد و افزود: علاوه بر برپایی نمایشگاه، تابلوفرشی با طرح اختصاصی دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان در حال بافت است که اجرای آن به یکی از شرکت‌های تعاونی فعال در شهرستان بندرگز سپرده شده است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گلستان توضیح داد: در تکمیل این اثر، از سوزن‌دوزی و جواهردوزی برای تزئین حاشیه و قاب محصول نیز استفاده می‌شود تا با تلفیق چند هنر، اثری فاخر و متناسب با جایگاه این رویداد ملی شکل بگیرد.

حاجی‌ابراهیمی تأکید کرد: مشارکت در پاسداشت شهدا برای هنرمندان و صنعتگران، فرصتی برای ادای احترام با سرمایه مهارت، ذوق و خلاقیت است. تلاش داریم این همراهی به خلق و معرفی آثاری منجر شود که پیام ایثار، فداکاری و وفاداری شهدا را در قالب هنر اصیل ایرانی زنده نگه دارند.

انتهای پیام/