طنین شعر تاتی در وفس/ پاسداشت هویت بومی و میراث ادبی کمیجان در رویداد «ایران جان، ایران مرکزی»

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید دارابی، جمعه یکم آبانماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت برگزاری برنامه‌های فرهنگی در معرفی ظرفیت‌های بومی و تاریخی منطقه اظهار کرد: نشست شعر محلی روستای وفس، هم‌زمان با گرامیداشت هفته فرهنگی شهرستان کمیجان و رویداد ملی «ایران جان، ایران مرکزی»، با حضور جمعی از شاعران، نویسندگان، فرهیختگان و مسئولان فرهنگی و اجرایی برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کمیجان با تأکید بر ضرورت حفظ و معرفی میراث فرهنگی ناملموس افزود: زبان‌ها و گویش‌های محلی، شعر و ادبیات شفاهی، بخش مهمی از هویت تاریخی و فرهنگی هر منطقه را تشکیل می‌دهند. پاسداشت این سرمایه‌های ارزشمند و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده، علاوه بر حفظ اصالت فرهنگی، زمینه‌ساز معرفی بهتر ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی شهرستان نیز خواهد بود.

وی ادامه داد: روستای وفس با پیشینه فرهنگی و ادبی و برخورداری از گویش ارزشمند تاتی، یکی از ظرفیت‌های قابل‌توجه شهرستان کمیجان در حوزه میراث فرهنگی ناملموس است و برگزاری چنین نشست‌هایی می‌تواند در شناساندن این میراث گران‌بها به مخاطبان و علاقه‌مندان فرهنگ و تاریخ ایران نقش مؤثری ایفا کند.

دارابی در پایان خاطرنشان کرد: هفته فرهنگی شهرستان و رویداد ملی «ایران جان، ایران مرکزی» فرصتی مغتنم برای معرفی داشته‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری منطقه و تقویت هویت بومی است؛ مسیری که با مشارکت نهادهای فرهنگی، هنرمندان و مردم محلی می‌تواند به رونق گردشگری فرهنگی و صیانت از میراث ارزشمند شهرستان کمیجان کمک کند.

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