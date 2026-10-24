۲ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۸

هزینه‌کرد ۱۶۰ میلیارد ریال برای تامین زیرساخت‌های پروژه‌های گردشگری استان اردبیل

هزینه‌کرد ۱۶۰ میلیارد ریال برای تامین زیرساخت‌های پروژه‌های گردشگری استان اردبیل

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از هزینه کرد ۱۶۰ میلیارد ریال برای تامین زیرساخت‌های پروژه‌های گردشگری استان از ابتدای سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز دوم آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: از ابتدای سال جاری و از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال برای تامین زیرساخت‌های پروژه‌های گردشگری استان هزینه شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: با این اعتبار تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای ۷ پروژه در مناطق مختلف استان انجام شده که شامل ایجاد رمپ‌های ورودی، نیرو رسانی و راه‌های دسترسی است.

او ضمن تاکید بر اینکه اجرای پروژه‌های زیرساختی نیازمند اعتبارات قابل توجهی است، بیان کرد: ایجاد زیرساخت‌ها برای پروژه‌های گردشگری از وظایف دولت است و ما تلاش می‌کنیم با تامین اعتبار از محل منابع استانی و ملی، همه پروژه‌های گردشگری استان را در اولویت اجرای زیرساخت‌ها قرار دهیم.

جباری با اشاره به اینکه تامین زیرساخت‌ها، پرداخت تسهیلات و تسریع روند صدور مجوزها از جمله حمایت‌های دولتی از سرمایه‌گذاران است، ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۹۰ پروژه گردشگری در سطح استان در مرحله اجرا قرار دارند که به نتیجه رسیدن این پروژه‌ها در کنار تاسیسات گردشگری و مراکز اقامتی موجود می‌تواند اردبیل را از لحاظ زیرساخت‌های گردشگری به یکی از قطب‌های اصلی کشور تبدیل کند.

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کد خبر 1405080200038
توحید سیف
دبیر مرضیه امیری

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