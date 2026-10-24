به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز دوم آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: از ابتدای سال جاری و از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال برای تامین زیرساخت‌های پروژه‌های گردشگری استان هزینه شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: با این اعتبار تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای ۷ پروژه در مناطق مختلف استان انجام شده که شامل ایجاد رمپ‌های ورودی، نیرو رسانی و راه‌های دسترسی است.

او ضمن تاکید بر اینکه اجرای پروژه‌های زیرساختی نیازمند اعتبارات قابل توجهی است، بیان کرد: ایجاد زیرساخت‌ها برای پروژه‌های گردشگری از وظایف دولت است و ما تلاش می‌کنیم با تامین اعتبار از محل منابع استانی و ملی، همه پروژه‌های گردشگری استان را در اولویت اجرای زیرساخت‌ها قرار دهیم.

جباری با اشاره به اینکه تامین زیرساخت‌ها، پرداخت تسهیلات و تسریع روند صدور مجوزها از جمله حمایت‌های دولتی از سرمایه‌گذاران است، ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۹۰ پروژه گردشگری در سطح استان در مرحله اجرا قرار دارند که به نتیجه رسیدن این پروژه‌ها در کنار تاسیسات گردشگری و مراکز اقامتی موجود می‌تواند اردبیل را از لحاظ زیرساخت‌های گردشگری به یکی از قطب‌های اصلی کشور تبدیل کند.

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