به گزارش میراث آریا، نرگس رجایی، مدیرکل آموزش و ترویج صنایع‌دستی، گفت: شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایع‌دستی موظف‌اند هر سال یک رویداد مرتبط با حوزه تخصصی خود را برنامه‌ریزی و اجرا کنند.



‌وی اعلام کرد: بر اساس سیاست‌های جدید ابلاغی معاونت صنایع‌دستی، استان‌هایی که دارای شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایع‌دستی هستند، هرساله باید رویدادهایی توسعه‌محور و تحول‌گرا در این حوزه برنامه‌ریزی و اجرا کنند.‌



رجایی با اشاره به اینکه «ثبت، نقطه آغاز است نه نقطه پایان» تأکید کرد: ثبت شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایع‌دستی، ضمن گسترش رونق اقتصادی و توسعه گردشگری، اصالت و هویت ایرانی را تقویت می‌کند و اگر میراث فرهنگی با اقتصاد خلاق پیوند بخورد، این شهرها و روستاها نه‌تنها حافظ هویت ایرانی خواهند بود، بلکه به موتور توسعه پایدار نیز تبدیل می‌شوند.‌



مدیرکل آموزش و ترویج صنایع‌دستی درباره فرایند ثبت کرمان به‌عنوان شهر جهانی صنایع‌دستی افزود: این فرایند طی یک سال گذشته در این اداره کل آغاز شده و پرونده هم‌اکنون در شورای جهانی (WCC) مطرح است؛ در صورت پیشرفت عادی امور، پیش‌بینی می‌شود زمستان امسال ارزیابان بین‌المللی به کرمان سفر کنند و در بهار ۱۴۰۶ شاهد ثبت جهانی کرمان باشیم.



‌وی درباره برگزاری رویدادهای تخصصی نیز گفت: در نشستی با معاون صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان و رئیس اداره میراث سراوان و همچنین در مذاکره با فرماندار سراوان (دبیر روستای جهانی کلپورگان) پیش‌بینی شد نخستین رویداد تخصصی، سالگرد جهانی شدن روستای کلپورگان به‌عنوان نخستین روستای جهانی ثبت‌شده (سفال) در ایران برگزار شود.

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