به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی جمعه یکم آبانماه ۱۴۰۵ با تأکید بر اهمیت تاریخ شفاهی در شناخت ابعاد کمتر روایت‌شده از تاریخ و فرهنگ جامعه اظهار کرد: تاریخ شفاهی یکی از ابزارهای ارزشمند برای ثبت و انتقال تجربه‌های زیسته، خاطرات، آداب‌ورسوم، سنت‌ها و روایت‌های نسل‌های گذشته به نسل‌های آینده است و می‌تواند نقش مؤثری در حفظ هویت فرهنگی و صیانت از میراث ناملموس ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: برگزاری نخستین کارگاه آموزشی و عملی تاریخ شفاهی، فرصتی برای آشنایی شرکت‌کنندگان با اصول علمی گردآوری روایت‌ها، فنون مصاحبه، مستندسازی خاطرات و شیوه‌های ثبت و نگهداری اطلاعات تاریخی فراهم می‌کند و زمینه را برای شناسایی و ثبت ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و تاریخی استان مرکزی توسعه می‌دهد.

او با اشاره به پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی این استان تصریح کرد: استان مرکزی سرزمین مفاخر و مشاهیر، روایت‌های تاریخی، آیین‌های بومی و سنت‌های ارزشمند است و ثبت دقیق خاطرات و تجربیات پیشکسوتان، فعالان فرهنگی، هنرمندان و شخصیت‌های اثرگذار، گامی مهم در تکمیل مستندات تاریخی و انتقال سرمایه‌های معنوی به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

محمودی خاطرنشان کرد: تاریخ شفاهی فراتر از ثبت خاطرات فردی است؛ این رویکرد می‌تواند با گردآوری روایت‌های مستند از زندگی اجتماعی، تحولات فرهنگی، مشاغل سنتی، آیین‌های محلی و شیوه‌های زیست مردم، تصویری روشن‌تر و عمیق‌تر از گذشته استان ارائه دهد و به‌عنوان منبعی ارزشمند برای پژوهشگران، محققان و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم برگزاری دوره‌های آموزشی و عملی و مشارکت فعال علاقه‌مندان و پژوهشگران، زمینه توسعه فعالیت‌های تاریخ شفاهی در استان مرکزی فراهم شود و گام‌های مؤثرتری برای مستندسازی میراث فرهنگی، حفظ حافظه تاریخی جامعه و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی این استان برداشته شود.

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