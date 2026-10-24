به گزارش میراث آریا، آیین یادبود زنده یاد دکتر یوسف مجید زاده استاد و پژوهشگر برجسته باستان‌شناسی ایران روز یکشنبه سوم آبان ماه ١٤٠٥ ساعت ١٤ تا ١٦ عصر در سالن همایش موزه ملی ایران برگزار می‌شود.

یوسف مجیدزاده که متولد سال ۱۳۱۵ در اسکو تبریز بود، روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ در فرانسه درگذشت. جایگاه علمی آن زنده‌یاد را باید در پیوند میان پژوهش میدانی، تحلیل داده‌های باستان‌شناختی و مشارکت در مباحث نظری و تطبیقی باستان‌شناسی پیش از تاریخ جست‌وجو کرد.

فعالیت‌های کاوشی او در محوطه‌هایی چون تپه قبرستان، دشت قزوین و حوزه فرهنگی هلیل‌رود، به‌ویژه کنارصندل، در گسترش شناخت ما از توالی‌های فرهنگی و ارتباطات بین‌منطقه‌ای جوامع باستانی ایران سهمی مهم داشت.

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