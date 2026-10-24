۲ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۲

بازدید از غرفه گردشگری «دره گردو»؛ تأکید بر توسعه زیرساخت‌ها و معرفی ظرفیت‌های طبیعت‌گردی اراک

بازدید از غرفه گردشگری «دره گردو»؛ تأکید بر توسعه زیرساخت‌ها و معرفی ظرفیت‌های طبیعت‌گردی اراک

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان اراک گفت: همزمان با هفته فرهنگی اراک و رویداد ملی «ایران‌جان؛ مرکزی ایران»، ظرفیت‌های گردشگری طبیعی، بوم‌گردی و جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی کلان‌شهر اراک در غرفه گردشگری «دره گردو» و انجمن طبیعت‌گردی مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری و طراحی مسیرهای استاندارد گردشگری شهری تأکید شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید خسروی، امروز دوم آبانماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیت‌های متنوع گردشگری اراک در جریان رویداد ملی «ایران‌جان؛ مرکزی ایران» اظهار کرد: بهره‌گیری از فرصت هفته فرهنگی اراک برای معرفی جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهر، نقش مهمی در ارتقای جایگاه گردشگری این کلان‌شهر و افزایش شناخت گردشگران از ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده آن دارد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اراک با اشاره به بازدید از غرفه گردشگری «دره گردو» و انجمن طبیعت‌گردی افزود: معرفی توانمندی‌های طبیعت‌گردی منطقه دره گردو، توجه به ظرفیت‌های اکوتوریسمی و بوم‌گردی و فراهم‌سازی زمینه حضور علاقه‌مندان به گردشگری مسئولانه، از جمله محورهای مهم توسعه گردشگری پایدار در اراک به شمار می‌رود.

او با اشاره به برگزاری تور دوچرخه‌سواران کشور و بازدید از جاذبه‌هایی همچون هزاوه و تالاب میقان بیان کرد: این برنامه‌ها فرصتی ارزشمند برای معرفی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی منطقه، بازشناسی ابنیه کهن شهر اراک و آشنایی گردشگران با پیشینه فرهنگی و ظرفیت‌های گردشگری استان مرکزی فراهم می‌کند.

سعید خسروی همچنین بر ضرورت معرفی مفاخر و مشاهیر شهر تأکید کرد و ادامه داد: پیوند میان جاذبه‌های تاریخی، طبیعت‌گردی و ظرفیت‌های فرهنگی می‌تواند به شکل‌گیری تجربه‌ای متنوع و ماندگار برای گردشگران منجر شود و زمینه رونق فعالیت‌های گردشگری و اقتصادی مرتبط را فراهم سازد.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان اراک در ادامه، طراحی و معرفی مسیرهای استاندارد گردشگری شهری، تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگران و بهره‌گیری از توان انجمن‌های تخصصی و فعالان حوزه طبیعت‌گردی را از الزامات توسعه گردشگری اراک دانست و بر ضرورت همکاری مجموعه‌های مرتبط برای معرفی شایسته ظرفیت‌های این شهر تأکید کرد.

او در پایان خاطرنشان کرد: هفته فرهنگی اراک و رویداد ملی «ایران‌جان؛ مرکزی ایران» فرصتی مغتنم برای معرفی توانمندی‌های گردشگری استان مرکزی و بازنمایی هویت تاریخی، فرهنگی و طبیعی اراک است؛ فرصتی که با برنامه‌ریزی هدفمند، توسعه زیرساخت‌ها و مشارکت فعالان گردشگری می‌تواند به تقویت گردشگری پایدار و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.
 

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کد خبر 1405080200044
رضا تربتی
دبیر محمد آوخ

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