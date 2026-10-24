به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید خسروی، امروز دوم آبانماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیت‌های متنوع گردشگری اراک در جریان رویداد ملی «ایران‌جان؛ مرکزی ایران» اظهار کرد: بهره‌گیری از فرصت هفته فرهنگی اراک برای معرفی جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهر، نقش مهمی در ارتقای جایگاه گردشگری این کلان‌شهر و افزایش شناخت گردشگران از ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده آن دارد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اراک با اشاره به بازدید از غرفه گردشگری «دره گردو» و انجمن طبیعت‌گردی افزود: معرفی توانمندی‌های طبیعت‌گردی منطقه دره گردو، توجه به ظرفیت‌های اکوتوریسمی و بوم‌گردی و فراهم‌سازی زمینه حضور علاقه‌مندان به گردشگری مسئولانه، از جمله محورهای مهم توسعه گردشگری پایدار در اراک به شمار می‌رود.

او با اشاره به برگزاری تور دوچرخه‌سواران کشور و بازدید از جاذبه‌هایی همچون هزاوه و تالاب میقان بیان کرد: این برنامه‌ها فرصتی ارزشمند برای معرفی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی منطقه، بازشناسی ابنیه کهن شهر اراک و آشنایی گردشگران با پیشینه فرهنگی و ظرفیت‌های گردشگری استان مرکزی فراهم می‌کند.

سعید خسروی همچنین بر ضرورت معرفی مفاخر و مشاهیر شهر تأکید کرد و ادامه داد: پیوند میان جاذبه‌های تاریخی، طبیعت‌گردی و ظرفیت‌های فرهنگی می‌تواند به شکل‌گیری تجربه‌ای متنوع و ماندگار برای گردشگران منجر شود و زمینه رونق فعالیت‌های گردشگری و اقتصادی مرتبط را فراهم سازد.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان اراک در ادامه، طراحی و معرفی مسیرهای استاندارد گردشگری شهری، تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگران و بهره‌گیری از توان انجمن‌های تخصصی و فعالان حوزه طبیعت‌گردی را از الزامات توسعه گردشگری اراک دانست و بر ضرورت همکاری مجموعه‌های مرتبط برای معرفی شایسته ظرفیت‌های این شهر تأکید کرد.

او در پایان خاطرنشان کرد: هفته فرهنگی اراک و رویداد ملی «ایران‌جان؛ مرکزی ایران» فرصتی مغتنم برای معرفی توانمندی‌های گردشگری استان مرکزی و بازنمایی هویت تاریخی، فرهنگی و طبیعی اراک است؛ فرصتی که با برنامه‌ریزی هدفمند، توسعه زیرساخت‌ها و مشارکت فعالان گردشگری می‌تواند به تقویت گردشگری پایدار و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.



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