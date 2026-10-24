به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، صبح امروز شنبه ۲ آبان‌ماه، در نشست با مدیرعامل، معاونان و مدیران ارشد بانک شهر، با تشریح الزامات تأمین مالی زیرساخت‌های گردشگری و ضرورت هم‌افزایی نظام بانکی با سیاست‌های توسعه این صنعت، اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام گردشگری، به‌ویژه هتل‌هایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، از اولویت‌های وزارت میراث‌فرهنگی است و با بهره‌گیری از ظرفیت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی، زمینه تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها فراهم خواهد شد.

او با تاکید بر اینکه توسعه گردشگری مستلزم پیوند مؤثر میان سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی است، افزود: بانک شهر از چابکی و ظرفیت اجرایی مناسبی برخوردار است و می‌تواند در حوزه‌های مختلف گردشگری، از جمله طراحی و توسعه سفرکارت، به شریکی مؤثر برای این وزارتخانه تبدیل شود.

صالحی‌امیری با اشاره به ضرورت تبدیل ظرفیت‌های بالقوه گردشگری ایران به فرصت‌های پایدار اقتصادی، تصریح کرد: هدف ما این است که همکاری با بانک شهر از سطح تعاملات متعارف فراتر برود و به شکل‌گیری سازوکارهایی منجر شود که بتوانند به سامان‌دهی بازار گردشگری، تسهیل سفر و تقویت ارتباط میان گردشگران و ارائه‌دهندگان خدمات کمک کنند.

سفرکارت؛ سازوکاری برای سامان‌دهی جریان گردشگری

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به پیگیری موضوع سفرکارت در سطوح مختلف مدیریتی کشور، گفت: در سفر اخیر به مشهد مقدس، موضوع سفرکارت در نشستی با حضور وزیر امور خارجه، وزیر راه و شهرسازی، رئیس‌کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان مرتبط بررسی شد و نتایج خوبی به دست آمد. امیدواریم اجرای این طرح با مشارکت بانک شهر وارد مرحله عملیاتی شود.

او با اشاره به ظرفیت مبادلات گردشگری ایران و عراق افزود: سالانه حدود سه‌ونیم میلیون گردشگر عراقی، خارج از ایام اربعین، به ایران سفر می‌کنند و حدود سه میلیون ایرانی نیز به عراق می‌روند. این ارقام نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه گردشگری میان دو کشور است، ظرفیتی که با برنامه‌ریزی و طراحی ابزارهای مناسب می‌توان از آن برای سامان‌دهی جریان سفر و ارتقای کیفیت خدمات بهره گرفت.

صالحی‌امیری تاکید کرد: سفرکارت می‌تواند یکی از ابزارهای تسهیل سفر و تقویت پیوند میان تقاضای گردشگری و شبکه خدمات باشد. از این منظر، همکاری با بانک شهر فرصتی برای توسعه سازوکارهای نوین در صنعت گردشگری است، سازوکارهایی که باید با نیازهای گردشگران و ظرفیت‌های اقتصادی کشور تناسب داشته باشند.

تأمین مالی هدفمند برای تکمیل پروژه‌های گردشگری

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه، تأمین منابع مالی و تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های آماده تکمیل را از ضرورت‌های توسعه زیرساخت‌های گردشگری دانست و اظهار کرد: طی دو سال گذشته، هزار و ۴۷۱ پروژه در کشور افتتاح شده است و برای تداوم این روند، باید منابع مالی به‌گونه‌ای تخصیص یابد که بیشترین اثرگذاری را در تکمیل طرح‌ها و افزایش ظرفیت خدمات گردشگری داشته باشد.

او افزود: تمرکز بر پروژه‌هایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، این امکان را فراهم می‌کند که منابع با هدف تکمیل طرح‌های نزدیک به بهره‌برداری به کار گرفته شوند و فاصله میان سرمایه‌گذاری انجام‌شده و بهره‌برداری اقتصادی به حداقل برسد. در این مسیر، همکاری صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی اهمیت ویژه‌ای دارد.

صالحی‌امیری با اشاره به ورود فعالان و سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان به حوزه هتل‌سازی، خاطرنشان کرد: توسعه ظرفیت اقامتی کشور نیازمند استمرار سرمایه‌گذاری و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای تأمین مالی است. هتل‌های در حال ساخت، به‌ویژه در مقاصد مهم گردشگری، باید با حمایت هدفمند به مرحله بهره‌برداری برسند تا ظرفیت‌های ایجادشده به خدمات واقعی برای گردشگران تبدیل شود.

جذب سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون گردشگر خارجی؛ هدفی دست‌یافتنی

او با تاکید بر ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی و طبیعی ایران برای حضور مؤثرتر در بازار جهانی گردشگری، گفت: دستیابی به جذب سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون گردشگر خارجی در شرایط غیرجنگی، با توجه به ظرفیت‌های موجود کشور، هدفی دست‌یافتنی است و تحقق آن بیش از هر چیز به تکمیل زیرساخت‌ها، تقویت خدمات و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت پایدار صنعت گردشگری وابسته است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: طی دو سال گذشته، بیش از ۱۲.۵ میلیون گردشگر وارد کشور شده‌اند؛ این در حالی است که ایران در همین دوره با شرایط دشوار و دو جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه مواجه بوده است. این واقعیت، ظرفیت‌های موجود در بازار گردشگری ایران را نشان می‌دهد، ظرفیتی که برای تبدیل‌شدن به جریانی پایدار و قابل اتکا، به برنامه‌ریزی منسجم و سرمایه‌گذاری مستمر نیاز دارد.

صالحی‌امیری با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های اقامتی در پایتخت تصریح کرد: تهران باید دست‌کم ۱۰۰ هتل پنج‌ستاره داشته باشد. تحقق این هدف، علاوه بر افزایش ظرفیت اقامت، می‌تواند به ارتقای توان میزبانی پایتخت در برابر گردشگران خارجی، فعالان اقتصادی و برگزارکنندگان رویدادهای بین‌المللی کمک کند.

او همچنین با تاکید بر اهمیت توزیع متوازن منافع گردشگری در سطح کشور گفت: با توجه به استقبال گردشگران خارجی از اقامتگاه‌های بوم‌گردی، توسعه گردشگری روستایی و ایجاد کارگاه‌های صنایع‌دستی در روستاها را دنبال می‌کنیم. این رویکرد می‌تواند ضمن تقویت اقتصاد محلی، زمینه پیوند میان میراث فرهنگی، تولید صنایع‌دستی و تجربه سفر را فراهم کند و سهم جوامع محلی را از منافع گردشگری افزایش دهد.

پیشنهاد تشکیل هلدینگ ملی گردشگری با مشارکت بخش‌خصوصی

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از سخنان خود، شکل‌گیری یک مجموعه ملی چابک برای سامان‌دهی زنجیره خدمات گردشگری را از پیشنهادهای قابل پیگیری در همکاری با بانک شهر دانست و اظهار کرد: پیشنهاد ما ایجاد یک نهاد ملی چابک با مشارکت بخش‌خصوصی است که بتواند زنجیره‌ای متشکل از شرکت‌های هواپیمایی، هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی را در قالب یک مجموعه منسجم به یکدیگر پیوند دهد.

او افزود: بانک شهر می‌تواند در شکل‌گیری چنین ساختاری نقش‌آفرینی کند و زمینه ایجاد یک هلدینگ گردشگری را فراهم آورد؛ مجموعه‌ای که با نگاه زنجیره‌ای به خدمات سفر، به تقویت هماهنگی میان بخش‌های مختلف صنعت گردشگری کمک کند.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ادامه داد: توسعه گردشگری به مجموعه‌ای از خدمات به‌هم‌پیوسته نیاز دارد و تقویت ارتباط میان بخش‌های حمل‌ونقل، اقامت و خدمات مسافرتی می‌تواند به افزایش کارآمدی، ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل برنامه‌ریزی سفر منجر شود. در این چارچوب، مشارکت بخش‌خصوصی و استفاده از ظرفیت نهادهای مالی برای شکل‌گیری ساختارهای حرفه‌ای و چابک اهمیت دارد.

تصویب آیین‌نامه نظام گردشگری سلامت؛ گامی برای سامان‌دهی بازار

او در ادامه، از تصویب آیین‌نامه نظام گردشگری سلامت در هیئت دولت خبر داد و گفت: تصویب این آیین‌نامه که فرایند تدوین آن حدود دو سال به طول انجامید، اقدامی مهم در مسیر سامان‌دهی گردشگری سلامت کشور است. با این مصوبه، چارچوب مشخص‌تری برای تعیین مسیر فعالیت و ارائه خدمات به گردشگران سلامت فراهم شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه خدمات سلامت افزود: کشور از توانمندی‌های قابل‌توجهی در این بخش برخوردار است و باید با استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها، زمینه توسعه گردشگری سلامت و ارتقای جایگاه ایران در این بازار فراهم شود.

تاکید بانک شهر بر حمایت از توسعه زیرساخت‌های گردشگری

در این نشست، سیدمحمدمهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر، نیز با اشاره به رویکرد وزارت میراث‌فرهنگی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری گفت: دکتر صالحی‌امیری وزیری فهیم، دانا و پرتلاش هستند که در شرایط خاص کنونی کشور، تکمیل و تامین زیرساخت‌های گردشگری را با جدیت دنبال می‌کنند. پیگیری‌های او با روحیه‌ای جهادی همراه است و ما در بانک شهر قدردان تلاش‌های وزیر هستیم.

او با اشاره به سوابق همکاری میان بانک شهر و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: در سال‌های گذشته دو تفاهم‌نامه همکاری میان دو مجموعه منعقد شده و تجربیات حاصل از این تعاملات، زمینه مناسبی برای گسترش حمایت از صنعت گردشگری فراهم کرده است.

مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های اقامتی اظهار کرد: احداث هتل‌های بزرگ و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری، پیام روشنی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایران به جهان منتقل می‌کند. کشور همان‌گونه که در حوزه‌های مختلف، از جمله توانمندی‌های نظامی، پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته است، در زمینه ساخت هتل نیز از ظرفیت‌ها و استعدادهای ارزشمندی برخوردار است.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بانک شهر به امضا رسید. همچنین معاونان و مدیران ارشد دو مجموعه، گزارش‌هایی درباره زمینه‌های همکاری و ظرفیت‌های موجود ارائه کردند.

انتهای پیام/