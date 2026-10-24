جشنواره مشتک با هدف احیای غذاهای سنتی میبد در بفروئیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز پنج‌شنبه ۳۰ مهرماه، جشنواره مشتک با حضور ۱۲ خانواده و با هدف معرفی، احیا و پاسداشت غذاهای بومی و سنتی میبد برگزار شد.

در این جشنواره، شرکت‌کنندگان با معرفی شیوه‌های تهیه مشتک و استفاده از مواد اولیه بومی، بخشی از فرهنگ غذایی و سنت‌های دیرینه مردم منطقه را به نمایش گذاشتند. مشتک از غذاهای سنتی استان یزد است که درگذشته با استفاده از نان خشک، پیاز و پنیر تهیه می‌شد و ازجمله خوراک‌های ساده و خانگی به شمار می‌رفت.

در جریان برگزاری این رویداد، برخی شرکت‌کنندگان با افزودن موادی مانند سبزیجات، خیار و گوجه‌فرنگی، شیوه‌های متنوع‌تری از تهیه این غذا را ارائه کردند؛ بااین‌حال، حفظ طعم اصیل و شیوه سنتی تهیه مشتک، که با نان بیات و باقی‌مانده مواد غذایی سفره در خانه‌های قدیمی رواج داشته، از مهم‌ترین محورهای این برنامه بود.

ازجمله غذاهای کمتر شناخته‌شده و فراموش‌شده میبد می‌توان به بزماش، آش شکمبه، کوفته گندم، کلم‌پلو و شکمبه پلو اشاره کرد؛ غذاهایی که هر یک بخشی از دانش بومی، شیوه زیست و سنت‌های غذایی گذشتگان را بازتاب می‌دهند.

تنوع غذاهای محلی در مناطق مختلف میبد، تفاوت در مواد اولیه و شیوه‌های پخت و انتقال دستورهای غذایی از نسلی به نسل دیگر، نشان‌دهنده پیوند عمیق فرهنگ خوراک با جغرافیا، سبک زندگی و هویت اجتماعی مردم این منطقه است.

برگزاری جشنواره مشتک، افزون بر معرفی یکی از غذاهای اصیل استان یزد و شهرستان میبد، زمینه‌ای برای گردآوری دستورهای پخت، ثبت و مستندسازی خوراک‌های بومی و انتقال این میراث ناملموس به نسل‌های آینده فراهم می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند در کنار پاسداشت سنت‌های خانوادگی، به تقویت هویت فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده میراث ناملموس شهرستان میبد نیز کمک کند.

مهارت تهیه مشتک یزدی در فهرست میراث آثار ناملموس کشور به شماره ۲۱۳۳ و در سوم تیر ۱۳۹۹به ثبت رسیده است.

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