۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۰

جشنواره مشتک با هدف احیای غذاهای سنتی میبد در بفروئیه برگزار شد

جشنواره مشتک با هدف احیای غذاهای سنتی میبد در بفروئیه برگزار شد

جشنواره مشتک با هدف احیای غذاهای سنتی و فراموش‌شده شهرستان میبد و مستندسازی میراث ارزشمند غذایی این منطقه، به همت شورای اسلامی شهر و شهرداری بفروئیه در دبستان فاطمیه این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز پنج‌شنبه ۳۰ مهرماه، جشنواره مشتک با حضور ۱۲ خانواده و با هدف معرفی، احیا و پاسداشت غذاهای بومی و سنتی میبد برگزار شد.

در این جشنواره، شرکت‌کنندگان با معرفی شیوه‌های تهیه مشتک و استفاده از مواد اولیه بومی، بخشی از فرهنگ غذایی و سنت‌های دیرینه مردم منطقه را به نمایش گذاشتند. مشتک از غذاهای سنتی استان یزد است که درگذشته با استفاده از نان خشک، پیاز و پنیر تهیه می‌شد و ازجمله خوراک‌های ساده و خانگی به شمار می‌رفت.

در جریان برگزاری این رویداد، برخی شرکت‌کنندگان با افزودن موادی مانند سبزیجات، خیار و گوجه‌فرنگی، شیوه‌های متنوع‌تری از تهیه این غذا را ارائه کردند؛ بااین‌حال، حفظ طعم اصیل و شیوه سنتی تهیه مشتک، که با نان بیات و باقی‌مانده مواد غذایی سفره در خانه‌های قدیمی رواج داشته، از مهم‌ترین محورهای این برنامه بود.

ازجمله غذاهای کمتر شناخته‌شده و فراموش‌شده میبد می‌توان به بزماش، آش شکمبه، کوفته گندم، کلم‌پلو و شکمبه پلو اشاره کرد؛ غذاهایی که هر یک بخشی از دانش بومی، شیوه زیست و سنت‌های غذایی گذشتگان را بازتاب می‌دهند.

تنوع غذاهای محلی در مناطق مختلف میبد، تفاوت در مواد اولیه و شیوه‌های پخت و انتقال دستورهای غذایی از نسلی به نسل دیگر، نشان‌دهنده پیوند عمیق فرهنگ خوراک با جغرافیا، سبک زندگی و هویت اجتماعی مردم این منطقه است.

برگزاری جشنواره مشتک، افزون بر معرفی یکی از غذاهای اصیل استان یزد و شهرستان میبد، زمینه‌ای برای گردآوری دستورهای پخت، ثبت و مستندسازی خوراک‌های بومی و انتقال این میراث ناملموس به نسل‌های آینده فراهم می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند در کنار پاسداشت سنت‌های خانوادگی، به تقویت هویت فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده میراث ناملموس شهرستان میبد نیز کمک کند.

مهارت تهیه مشتک یزدی در فهرست میراث آثار ناملموس کشور به شماره ۲۱۳۳ و در سوم تیر ۱۳۹۹به ثبت رسیده است.

جشنواره مشتک با هدف احیای غذاهای سنتی میبد در بفروئیه برگزار شد

انتهای پیام/

کد خبر 1405080200046
نجمه میثاق یزدی
دبیر مرضیه امیری

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