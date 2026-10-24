بازگشت به اصالت/ مرمت مسجد محله پایین قاین آغاز شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده روز شنبه ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ بیان کرد: در این کارگاه مرمتی، اندودهای فرسوده کاهگل و گچ ‌و خاک از دیواره‌های بنا برداشته می‌شود و بخش‌های آسیب‌دیده خشتی در سطوح افقی و قائم مرمت خواهند شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: کف‌فرش مسجد با آجر سنتی اجرا و سطوح افقی بندکشی خواهد شد. همچنین پس از تراشیدن لایه‌های آسیب‌دیده گچ بدنه و سقف تا رسیدن به سطح مقاوم، عملیات مرمت اندود گچ، زیرسازی و لکه‌گیری انجام خواهد شد.

او با بیان این که کارگاه به مدت دو هفته فعال است، از همکاری اهالی در پیشبرد بدون وقفه عملیات مرمت، تشکر کرد.

مسجد محله پایین قاین، بنایی تاریخی و مذهبی است که پیشینه‌اش به دوره صفوی باز می‌گردد و در دوره قاجار نیز بخش‌هایی از آن ساخته یا تکمیل شده است. این مسجد در سال ۱۳۸۰ با شماره ۵۱۵۰ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد و بخشی از میراث معماری تاریخی شهرستان به شمار می‌آید.

انتهای پیام/