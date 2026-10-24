ورود نزدیک به ۵۰ کمپر و حدود هزار گردشگر به بشرویه همزمان با برگزاری همایش ملی کویرنوردی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدامیر سلیمانی رباطی، اظهار کرد: نوزدهمین دوره همایش ملی کویرنوردی شهرستان بشرویه از روز پنج‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز شد و همزمان با برگزاری این رویداد، تورهای گردشگری، کاروان‌های خانوادگی و به‌ویژه گردشگران کمپرسوار از صبح امروز وارد شهرستان شدند.

مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه افزود: گردشگران حاضر در این رویداد، ضمن شرکت در برنامه‌های همایش، از نزدیک با آثار تاریخی، جاذبه‌های فرهنگی و ظرفیت‌های گردشگری شهر بشرویه آشنا ‌شدند؛ فرصتی که می‌تواند نقش مؤثری در معرفی توانمندی‌های این شهرستان و رونق گردشگری منطقه داشته باشد.

او با اشاره به اهمیت ورود گروهی کمپرها به بشرویه تصریح کرد: این شیوه از سفر و گردشگری که طی سال‌های اخیر با تلاش و برنامه‌ریزی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی مورد توجه قرار گرفته است، یکی از ظرفیت‌های قابل‌توجه در توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعت‌گردی به شمار می‌رود.

سلیمانی رباطی ادامه داد: استقبال گردشگران کمپرسوار از این رویداد، بیانگر ظرفیت بالای شهرستان بشرویه برای میزبانی از گونه‌های متنوع گردشگری است. توسعه این نوع سفرها می‌تواند ضمن معرفی جاذبه‌های کمترشناخته‌شده منطقه، به افزایش حضور گردشگران و تقویت فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با صنعت گردشگری کمک کند.

مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه ا اشاره به آمار ورود گردشگران گفت: بیش از ۵۰ دستگاه کمپر وارد شهرستان شده‌اند و علاوه بر این، حدود هزار نفر نیز برای شرکت در نوزدهمین همایش ملی کویرنوردی و برنامه‌های جانبی آن به بشرویه سفر کرده‌اند.

برگزاری این همایش، در کنار معرفی ظرفیت‌های منحصربه‌فرد کویر بشرویه، زمینه‌ای برای توسعه گردشگری طبیعت‌محور، تقویت جایگاه این شهرستان در مقاصد گردشگری کشور و معرفی هم‌زمان میراث تاریخی و فرهنگی آن فراهم می‌کند.

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