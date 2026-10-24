کسب نشان طلای مسابقات ملی مهارت کشور توسط عضو مرکز نوآوری و خانه خلاق خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرید جواهرزاده امروز شنبه دوم آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در جریان برگزاری سومین دوره مسابقات ملی مهارت گوهر تراشی، علی بانژاد که پیش‌تر با ارائه طرح نوآورانه خود در مرکز نوآوری و خانه خلاق میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به عضویت این مرکز درآمده، توانست با پشت سر گذاشتن سایر رقبا، عنوان مقام اول کشوری را از آن خود کند.

رئیس مرکز نوآوری و خانه خلاق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی با اشاره به سطح بالای توانمندی شرکت‌کنندگان در رویدادهای مهارتی کشور اظهار کرد: فرآیند استعدادیابی و غربالگری ایده‌ها در جلسات پیش‌جذب مرکز، گواهی بر ورود افراد خلاق، متخصص و مستعد به زیست‌بوم صنایع خلاق و نوآوری است، حضور چنین چهره‌هایی که هم‌زمان در تخصص‌های عملی و ایده‌پردازی به بلوغ رسیده‌اند، پشتوانه بزرگی برای خلق نوآوری در این صنعت محسوب می‌شود.

جواهر زاده با اشاره به سیاست‌های حمایتی این مرکز افزود: هدف ما در مرکز نوآوری و خانه خلاق، تسهیل مسیر رشد و تجاری‌سازی طرح‌های نخبگانی همچون آقای بانژاد است تا ایده‌های برگزیده پس از طی مراحل پذیرش و ارزیابی نهایی، بتوانند از امکانات، مشاوره‌های تخصصی و زیرساخت‌های استقرار بهره‌مند شوند.

او یاد آور شد: مسابقات ملی آزاد مهارت گوهر تراشی با هدف شناسایی، معرفی و ارتقای سطح شایستگی‌های حرفه‌ای نخبگان کشور برگزار شده و برگزیدگان آن به عنوان سرمایه‌های مهارتی در حوزه‌های مرتبط تجلیل می‌شوند.

این مراسم به مدت سه روز همراه با نمایشگاه تخصصی متشکل از گوهرسنگ‌ها و صنایع وابسته توسط سازمان فنی و حرفه ای کشور با مشارکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور) در سالن فرهنگ و هنر استان قم به اجرا درآمد و هنرمندان و صنعتگران این رشته در سراسر کشور در این برنامه حضور یافته و از آخرین دستاوردهای خود در این رشته رونمایی نموده و در فرایند انتخاب برترهای این هنرصنعت به رقابت پرداختند.

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