ضرورت تقویت حفاظت از میراث تاریخی فردوس

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای پایش مستمر وضعیت آثار تاریخی و ارتقای سطح حفاظت از میراث فرهنگی، سرهنگ حسن برزگر، فرمانده یگان حفاظت خراسان جنوبی، از تعدادی از اماکن تاریخی و باستانی شهرستان فردوس روز جمعه ۱ آبان ماه ۱۴۰۵ بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی عملکرد نیروهای پایگاه حفاظتی شهرستان، ارزیابی وضعیت حفاظتی محوطه‌ها و آثار تاریخی و شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در مسیر صیانت از میراث فرهنگی انجام شد.

‌در جریان این بازدید، سرهنگ برزگر ضمن بررسی شرایط حفاظتی آثار و محوطه‌های تاریخی، بر ضرورت اتخاذ تدابیر هوشمندانه، تقویت نظارت‌های میدانی و اجرای راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از تخریب آثار تاریخی و مقابله با حفاری‌های غیرمجاز تأکید کرد.

فرمانده یگان حفاظت آثار تاریخی استان همچنین با اشاره به نقش مؤثر جوامع محلی در حفاظت از میراث‌فرهنگی، خواستار بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت شوراهای اسلامی روستاها، دهیاران و مشارکت مردم در نظارت محلی و پیشگیری از هرگونه تعرض و آسیب به آثار تاریخی شد.

در این بازدید، آثاری از جمله قنات جهانی بلده، درختان تاریخی مسیر شاه‌جوی بلده، موزه مردم‌شناسی فردوس، مسجد جامع و شهر تاریخی تون مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

کاظم شبنم‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس، نیز با تأکید بر اهمیت صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی گفت: حفاظت از آثار تاریخی تنها وظیفه دستگاه‌های دولتی نیست، بلکه مسئولیتی همگانی است؛ چراکه هرگونه آسیب به این آثار، به معنای از دست رفتن بخشی از هویت، تاریخ و اصالت فرهنگی کشور است که جبران آن امکان‌پذیر نیست.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس افزود: پاسداری از این گنجینه‌های ارزشمند ملی، علاوه بر حفظ هویت تاریخی و فرهنگی منطقه، زمینه انتقال میراث ارزشمند گذشتگان به نسل‌های آینده را فراهم می‌کند و مستلزم همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول و مشارکت فعال جوامع محلی است.

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