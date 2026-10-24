به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مشارکت فعال انجمن‌های مردمی در حفاظت از آثار تاریخی شهر مجومرد، زمینه تداوم اقدامات مرمتی و صیانت از بناهای ارزشمند این شهر را فراهم کرده است؛ اقداماتی که با هدف پیشگیری از آسیب‌های احتمالی، حفظ اصالت معماری و احیای ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه در حال انجام است.

در همین راستا، در مهرماه ۱۴۰۵، کارگاه مشارکتی مرمت اضطراری اتاق بالای ساباط تاریخی جعفرآباد با حمایت نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اشکذر، همراهی پایگاه مردمی میراث فرهنگی بافت تاریخی مجومرد و به همت انجمن رباط مجومرد و بوم‌گردی مهر ایزد برگزار شد.

در این مرحله، عملیات اصلاح و ساماندهی شیب بندی بام با هدف هدایت مناسب آب‌های سطحی، کاهش نفوذ رطوبت و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از بارندگی‌های پاییز و زمستان انجام شد. مرمت سقف اتاق بالای ساباط نیز به‌عنوان مرحله بعدی این برنامه حفاظتی در دستور کار قرار دارد.

در ادامه این اقدامات، روز گذشته اول آبان ماه ۱۴۰۵، روند تخلیه و ساماندهی آب‌انبار تاریخی حاج محمدحسین مجومرد با تلاش انجمن رباط مجومرد، انجمن شعر و شاهنامه‌خوانی مجومرد و با حمایت نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اشکذر و پایگاه مردمی میراث فرهنگی بافت تاریخی مجومرد پیگیری شد.

آب‌انبار تاریخی حاج محمدحسین از بناهای متعلق به دوره قاجار و از جمله مخازن زیرزمینی ذخیره آب است که در گذشته نقشی مهم در تأمین آب موردنیاز مردم در دوره‌های کم‌آبی داشته است. این بنای تاریخی علاوه بر ارزش معماری، یادآور شیوه‌های هوشمندانه مدیریت منابع آب در مناطق کویری و بخشی از تاریخ زندگی اجتماعی مردم مجومرد است.

فرآیند مرمت و بازسازی این آب‌انبار از چند سال گذشته با تلاش انجمن‌های مردمی آغاز شده و اکنون با تداوم اقدامات حفاظتی و ساماندهی، زمینه برای احیای ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری آن فراهم می‌شود. بهره‌گیری از این بنای تاریخی در برنامه‌های فرهنگی شهر، ازجمله اهداف پیش‌بینی‌شده برای احیای کارکرد اجتماعی آن به شمار می‌رود.

تداوم این اقدامات در ساباط تاریخی جعفرآباد و آب‌انبار حاج محمدحسین، بیانگر نقش مؤثر مشارکت‌های مردمی در حفاظت از میراث فرهنگی است؛ رویکردی که با همراهی نهادهای متولی و انجمن‌های محلی می‌تواند به حفظ اصالت بافت تاریخی مجومرد، تقویت هویت فرهنگی شهر و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده کمک کند.

انتهای پیام/