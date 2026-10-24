به گزارش خبرنگار میرث آریا، مرتضی نیک‌رو، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت، روز جمعه یکم آبان‌ماه با حجت‌الاسلام والمسلمین جوکار، امام جمعه شهرستان پاکدشت، دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار با هدف تعامل و هم‌اندیشی در زمینه توسعه فعالیت‌های فرهنگی، معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان و تقویت همکاری‌های فرهنگی برگزار شد.

در این دیدار، بر اهمیت حفظ و صیانت از میراث فرهنگی، ترویج فرهنگ پاسداشت آثار تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان در راستای معرفی هویت تاریخی و فرهنگی پاکدشت تأکید شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت نیز بر ضرورت تعامل و همکاری نهادهای فرهنگی و مذهبی در راستای حفظ ارزش‌های فرهنگی و تاریخی و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت میراث‌فرهنگی تأکید کرد.

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