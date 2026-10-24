به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی نیکرو، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت، روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه از کارگاه تولید شیشه و بلور برادران فلک با هدف آشنایی با ظرفیت‌های تولیدی، بررسی روند فعالیت کارگاه و توجه به توانمندی‌های فعالان حوزه شیشه و بلور بازدید کرد.

مرتضی نیکرو، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت در جریان این بازدید از نزدیک با فعالیت‌های این مجموعه و مراحل تولید محصولات شیشه‌ای و بلوری آشنا شد.

او گفت: صنعت شیشه و بلور به‌واسطه برخورداری از ظرفیت‌های هنری، مهارتی و تولیدی، از زمینه‌های قابل توجه برای معرفی توانمندی‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی و حمایت از تولیدکنندگان این حوزه به شمار می‌رود.

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