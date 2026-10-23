به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرتضی نیکرو، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت اعلام کرد: این حضور در راستای همراهی با برنامه‌های استانی و توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهرستان پاکدشت، به‌عنوان پایتخت گل و گیاه استان تهران، انجام شد.

شهرستان پاکدشت با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند در حوزه تولید گل و گیاه، همچنین جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری، از قابلیت‌های قابل توجهی برای توسعه گردشگری و معرفی توانمندی‌های منطقه برخوردار است.

اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت در راستای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری شهرستان، بر تعامل و همکاری با مجموعه مدیریت استان و شهرستان تأکید دارد.

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